Η Αν Χάθαγουεϊ ξέρει και να πέφτει και να σηκώνεται - Το ατύχημα με το τακούνι στα γυρίσματα του Devil Wears Prada 2 που έγινε viral

Η Μιράντα Πρίστλι σίγουρα θα είχε ήδη σουφρώσει τα χείλη της βλέποντάς την

Θα μπορούσε να είναι μέρος της ταινίας, δεδομένου ότι μιλάμε για το "Ο διάβολος φοράει Prada 2", αλλά το μικρό ατύχημα της Αν Χάθαγουεϊ που έγινε viral μάλλον είναι αληθινό. Όπως χιλιάδες μοντέλα στις πασαρέλες, έτσι και η Αν προδόθηκε από το τακούνι του παπουτσιού της, το οποίο έσπασε τη στιγμή που εκείνη κατέβαινε τα σκαλιά, μπροστά σε δεκάδες κάμερες.

Η διάσημη ηθοποιός απαθανατίστηκε την Τετάρτη να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει στα σκαλιά, ενώ οι κάμερες κατέγραφαν τη σκηνή για το πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας του 2006.

Η βραβευμένη σταρ φορούσε ένα μπεζ πουκάμισο με σχέδια, συνδυασμένο με μαύρη πλισέ φούστα, κομψά γυαλιά ηλίου και ψηλοτάκουνα μαύρα πέδιλα. Το τακούνι όμως του δεξιού της παπουτσιού έσπασε την ώρα που κατέβαινε τα σκαλοπάτια, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος. Η Χάθαγουεϊ προσγειώθηκε με το ένα πόδι λυγισμένο άβολα κάτω από το σώμα της, ενώ τα μακριά καστανά μαλλιά της σκέπασαν το πρόσωπό της στη διάρκεια της πτώσης.

© Getty Images/ Jose Perez

Η ίδια πάντως το πήρε με χιούμορ, σηκώθηκε αμέσως και δήλωσε γελώντας στους παρευρισκόμενους: «Είμαι καλά!». Μάλιστα, όταν ξαναστάθηκε όρθια, έκανε αστειευόμενη κίνηση σαν αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής που ολοκληρώνει το πρόγραμμά της με… τέλεια προσγείωση.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εθεάθη να χαμογελάει, ακουμπώντας σε μέλος του συνεργείου, εξακολουθώντας να φορά το σπασμένο παπούτσι, ενώ σε άλλη λήψη περπατούσε με δυσκολία κρατώντας το χέρι άλλου συνεργάτη.

© Getty Images/ James Devaney

Τον περασμένο μήνα, ο φακός συνέλαβε και τη Μέριλ Στριπ στα γυρίσματα, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της ως η εμβληματική αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runway, Μιράντα Πρίστλι. Η Αν Χάθαγουεϊ επαναλαμβάνει φυσικά τον ρόλο της Άντι Σακς, της νεαρής βοηθού που στο πρώτο φιλμ πέρασε από θεαματική μεταμόρφωση. Παράλληλα, η Έμιλι Μπλαντ έχει ήδη εμφανιστεί στο πλατό, με το χαρακτηριστικό κόκκινο μαλλί της Έμιλι Τσάρλτον, έτοιμη να ξαναδώσει ζωή στη δηκτική, φιλόδοξη βοηθό της Πρίστλι.

Το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» αναμένεται να είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα των επόμενων ετών, με το κοινό να ανυπομονεί για την επανένωση του εμβληματικού καστ.