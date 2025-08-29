Η Jessie J θα υποβληθεί και σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού

Σε ένα βίντεο στο Instagram της, η Jessie J ανακοίνωσε την αναβολή της περιοδεία της, για να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο

Την αναβολή της προγραμματισμένης της περιοδείας ανακοίνωσε η Jessie J, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί και σε δεύτερη αναγκαστική χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού. Η τραγουδίστρια που γνωστοποίησε τη διάγνωση της τον Ιούνιο, ενημερώνει τακτικά τους θαυμαστές της για την πορεία της υγείας της.

Στις αρχές Αυγούστου, μία λοίμωξη την οδήγησε ξανά στο νοσοκομείο, ξεπερνώντας και αυτό το πρόβλημα. Είχε γράψει χαρακτηριστικά στο Instagram της: «Είχα - και εξακολουθώ να έχω - συμπτώματα που παρέπεμπαν σε θρόμβο στους πνεύμονες. Δεν είναι θρόμβος δόξα τον Θεό. Έγιναν πολλοί έλεγχοι, οι οποίοι τελικά έδειξαν ότι έχω λοίμωξη (που ακόμη προσπαθούν να εντοπίσουν) και λίγο υγρό στους πνεύμονες. Δυσκολεύομαι να αναπνεύσω κανονικά, αλλά πήρα εξιτήριο χθες το βράδυ (δεν αντέχω τα νοσοκομεία) και η έρευνα θα συνεχιστεί εκτός νοσοκομείου».

Όσον αφορά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση, ανέφερε πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά «πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του έτους».

Η επέμβαση συμπίπτει με τις ευρωπαϊκές συναυλίες της που ήταν προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο, οι οποίες –όπως λέει- θα προγραμματιστούν ξανά, ενώ οι συναυλίες στις ΗΠΑ ακυρώνονται εξίσου για νέες ημερομηνίες.

Jessie J: «Έχω ακόμη πολύ δρόμο για τη θεραπεία»

Η Jessie J διανύει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής της και προσπαθεί να κρατήσει την αισιοδοξία της. Στο βίντεο που ανήρτησε για την αναβολή της θεραπείας είπε: «Συγγνώμη, νιώθω απογοητευμένη και λυπημένη. Αλλά πρέπει να είμαι καλύτερα, πρέπει να θεραπευτώ και αυτή είναι η σωστή απόφαση».

Η τραγουδίστρια, η οποία εντόπισε την ασθένεια σε πρώιμο στάδιο, υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, με τις εξετάσεις στη συνέχεια να δείχνουν πως δεν υπήρξε περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Η ίδια πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται να κάνει επανορθωτική επέμβαση, ώστε τα στήθη της να φαίνονται πιο συμμετρικά, δηλώνοντας πως «έχω ακόμη πολύ δρόμο στη θεραπεία».