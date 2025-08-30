Η αλήθεια πίσω από τη σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον

Το ΤΜΖ ισχυρίζεται ότι ήταν διαφημιστικό κόλπο για το «Naked Gun»

Όλοι αγαπήσαμε το νέο ζευγάρι Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον. Ωστόσο, μια δημοσίευση «βόμβα» του TMZ, αναφέρει ότι η σχέση τους ήταν κόλπο δημοσίων σχέσεων για την προώθηση της ταινίας «Naked Gun».

Συγκεκριμένα, πηγές αναφέρουν στο περιοδικό ότι «όλος αυτός ο έρωτας» μεταξύ Πάμελα και Λίαμ ήταν μια ιδέα που «μαγειρεύτηκε» από τις ομάδες PR τους και την Paramount – και ξεκίνησε ενώ η ταινία «The Naked Gun» -στην οποία πρωταγωνιστούν οι δύο ηθοποιοί- ήταν ακόμα στα γυρίσματα την άνοιξη του 2024.

