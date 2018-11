H Stella Maxwell εμφανίζεται χωρίς εσώρουχο και μαύρο σακάκι

Η Stella Maxwell διάλεξε μία πολύ τολμηρή εμφάνιση στη παρουσίαση της ταινίας “The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story”. To 28χρονο μοντέλο ανέδειξε τους γυμνασμένους κοιλιακούς της, φορώντας ένα μαύρο βελούδινο σακάκι χωρίς εσώρουχο από μέσα. Η Maxwell συνδύασε το blazer με στενό δερμάτινο παντελόνι και ψηλές γόβες.

Η Maxwell, που ετοιμάζεται για το ετήσιο show της Victoria's Secret, άφησε τα μαλλιά της κάτω και δεν φόρεσε καθόλου κοσμήματα, διατηρώντας το look της απλό και sexy.

Δείτε ακόμη: Stella Maxwell: Το κορίτσι της Kristen Stewart φωτογραφίζεται topless