Για να μυρίζεις υπέροχα όλη τη μέρα

Υπάρχουν αρώματα που τραβούν την προσοχή και άλλα που αφήνουν ένα φίνο, αρωματικό αποτύπωμα και τα body mists με πουδρένιες νότες ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Απαλά, καθαρά, ανάλαφρα και διακριτικά αισθησιακά, θυμίζουν τη φρεσκάδα της καθαρής επιδερμίδας, το άγγιγμα ενός μεταξωτού υφάσματος ή εκείνη τη γνώριμη αίσθηση πολυτέλειας που αφήνει ένα άρωμα κοντά στο δέρμα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που τα skin-like perfumes κυριαρχούν, τα body mist πούδρας έχουν επιστρέψει δυναμικά ως η πιο effortless chic επιλογή για κάθε μέρα.

Με νότες λευκού musk, ίριδας, βανίλιας και απαλών λουλουδιών που αγκαλιάζουν την επιδερμίδα χωρίς να την «καλύπτουν», ακολουθούν τα ωραιότερα body mist πούδρας που ισορροπούν ανάμεσα στην καθαριότητα και τη θηλυκότητα:

Body mist πούδρα: 5 υπέροχες επιλογές για κάθε μέρα

Cotton Flower Scented Body Mist, Sephora Collection

Αυτό το ανάλαφρο, δροσιστικό mist για μαλλιά και σώμα χαρακτηρίζεται από νότες άνθους βαμβακιού που τυλίγουν την επιδερμίδα σε ένα πέπλο μεταξένιας απαλότητας.

Hair & body mist Heavenly Powder, Messinian Spa

Αυτό το πουδρένιο άρωμα με νότες από πέταλα λουλουδιών, ξύλου, πούδρας, βετιβέρ και μόσχου αποδίδει μια αίσθηση καθαριότητας και είναι ιδανικό για όλη τη μέρα και για κάθε εποχή. Διαθέτει μία ενυδατική σύνθεση με βιολογικό εκχύλισμα ελιάς και πανθενόλη (pro-B5), που περιποιείται την επιδερμίδα και τα μαλλιά.

Κίρκη Body Splash, Fresh Line

Αυτό το αναζωογονητικό splash σώματος έχει ένα υπέροχο πουδρένιο και λουλουδάτο άρωμα και καθώς είναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα βιολέτας και βανίλιας και αιθέρια έλαια τριαντάφυλλου, γιασεμιού και υλάνγκ-υλάνγκ προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας.

Vanilla Rose Body Mist, Seventeen Cosmetics

Το διακριτικό άρωμα του Vanilla Rose Body Mist έχει μεγάλη διάρκεια και προσφέρει ένα συνδυασμό από νότες τριαντάφυλλου, δαμάσκηνου και βανίλιας και νότες κεδρόξυλου, σανταλόξυλου και amber που καταλήγουν σε νότες πούδρας και white musk.

The Ritual Of Sakura Hair & Body Mist, Rituals

To The Ritual Of Sakura Hair & Body Mist συνδυάζει το απαλό άρωμα του γάλακτος ρυζιού και του άνθους της κερασιάς, χαρίζοντας μια υπέροχα γλυκιά και κρεμώδη αρωματική αίσθηση σε μαλλιά και σώμα.