Με νότες μόσχου, σανδαλόξυλου και λευκών λουλουδιών

Τα τελευταία χρόνια, τα λεγόμενα skin scents έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό, προσφέροντας μια πιο διακριτική και προσωπική προσέγγιση στο άρωμα. Σε αντίθεση με τα έντονα και «δηλωτικά» eau de toilette και eau de parfum, τα skin scents σχεδιάζονται ώστε να μυρίζουν σαν τη φυσική μυρωδιά του δέρματος -μόνο καλύτερη, πιο καθαρή και ζεστή. Πρόκειται στην ουσία για αρώματα καθαριότητας που δεν κυριαρχούν στον χώρο, αλλά γίνονται αντιληπτά μόνο από όσους βρίσκονται κοντά σου, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας και κομψότητας.

Χαρακτηριστικό τους είναι οι απαλές, μινιμαλιστικές συνθέσεις με νότες όπως musk, ambrette, καθαρά ξύλα, αλδεΰδη, ίριδα, λευκά λουλούδια και κρεμώδη ή «skin-like» accords. Συχνά περιλαμβάνουν μόρια που αλληλεπιδρούν με τη χημεία του δέρματος, με αποτέλεσμα το άρωμα να εξελίσσεται διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Τα skin scents δεν στοχεύουν στην ένταση, αλλά στη φυσικότητα, την άνεση και την αίσθηση ότι το άρωμα αποτελεί προέκταση της προσωπικότητας αυτού που το φορά. Ιδού πέντε που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις:

5 διακριτικά αρώματα καθαριότητας που μυρίζουν skin-like

Blanche Eau De Parfum, Byredo

Αυτό το σχεδόν διάφανο άρωμα, είναι η επιτομή της καθαρότητας συνδυάζοντας νότες από λευκό τριαντάφυλλο, ροζ πιπέρι, αλδεΰδη, βιολέτα, νερολί, παιώνια, μόσχο και ξανθά ξύλα.

This is Her! Undressed Eau De Parfum, Zadig & Voltaire

Τα αισθησιακά και ηλιόλουστα άνθη πορτοκαλιάς και οι τόνοι ylang-ylang συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα χαρακτηριστικό άρωμα που ενισχύεται από νότες σανταλόξυλου. Οι νότες τζίντζερ προσφέρουν μια έκρηξη φωτεινότητας που υπογραμμίζεται ευχάριστα από μια εθιστική «αλμυρή συμφωνία».

For Her Pure Musc Blanc Eau De Parfum Intense, Narciso Rodriguez

Οι νότες κορυφής από φωτεινό γιασεμί και μια μαγνητική καθαρή συμφωνία ανοίγουν το άρωμα. Οι απαλές μεσαίες νότες μιας ενισχυμένης καρδιάς μόσχου αναδεικνύονται από λευκά πέταλα λουλουδιών. Στη βάση, το ξύλο κέδρου και η βανίλια συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα φωτεινό αλλά ταυτόχρονα έντονο αποτύπωμα, εμποτισμένο με ζεστασιά.

Fleur de Peau Eau De Parfum, Diptyque

Ελαφρύ και απαλό το Fleur de Peau Eau de Parfum με νότες από musk, πουδρένια ίριδα καθώς και με φρουτώδεις Ambrette seeds είναι ένα από τα πιο φρέσκα αρώματα εκεί έξω. Αναπάντεχη νότα, οι κόκκοι ροζ πιπεριού που δημιουργούν μια πάλη με τα λουλούδια και έρχονται σε σύγκρουση με το musk.

Not A Perfume Eau De Parfum, Juliette has a gun

Το Not A Perfume Eau De Parfum είναι ένα άρωμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από το στοιχείο που ονομάζεται Cetalox. Στην αρωματοποιΐα συνήθως χρησιμοποιείται ως νότα βάσης, εδώ όμως, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα μινιμαλιστικό, κομψό και με διάθεση φρεσκάδας.