Πώς να σταματήσεις να παίρνεις (πάντα) προσωπικά την κριτική

Υπάρχουν τρόποι που θα σε βοηθήσουν να διαχειρίζεσαι την αντιδραστικότητα, να βελτιώσεις την επικοινωνία σου και να χτίσεις πιο υγιείς σχέσεις.

Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να εκνευρίζεται ή να «κλείνεται» με το παραμικρό σχόλιο; Να νιώθεις ότι πρέπει να εξηγήσεις, να διορθώσεις ή να υπερασπιστείς τον εαυτό σου - ακόμα κι όταν δεν υπάρχει πραγματική επίθεση; Αυτή η αντίδραση είναι πιο συχνή απ’ όσο νομίζεις. Και δεν σημαίνει ότι είσαι υπερβολικός ή «ευαίσθητος». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν αυτόματο μηχανισμό του εγκεφάλου σου: όταν αντιλαμβάνεσαι κριτική ή πιθανή παρεξήγηση, ενεργοποιείται μια εσωτερική «άμυνα».

Γι’ αυτό και ένα απλό σχόλιο μπορεί να σου φανεί πιο έντονο απ’ ό,τι είναι. Μπορεί να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι οι άλλοι σε κρίνουν ή σε παρεξηγούν, ακόμα κι αν δεν το έχουν αυτή την πρόθεση. Συχνά, αυτή η αντίδραση συνδέεται με την ανάγκη να σε καταλαβαίνουν οι άλλοι ή να προστατεύσεις την εικόνα σου. Άλλες φορές, εμφανίζεται όταν θίγονται θέματα που έχουν σημασία για σένα. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν ακούς πραγματικά - εστιάζεις στο να απαντήσεις ή να «διορθώσεις» την κατάσταση.

Αυτό όμως κουράζει και εσένα και τους γύρω σου, και μπορεί να δημιουργήσει ένταση χωρίς λόγο. Τα καλά νέα; Μπορείς να το αλλάξεις.

Πώς να διαχειριστείς την κριτική - ακόμα κι όταν έχεις δίκιο

1. Κάνε μια μικρή παύση πριν απαντήσεις

Η πρώτη σου αντίδραση δεν είναι πάντα η πιο σωστή - είναι απλώς η πιο γρήγορη. Όταν νιώθεις ότι «ανάβεις», το σώμα σου έχει ήδη μπει σε κατάσταση έντασης: σφίγγεσαι, η αναπνοή σου αλλάζει, και το μυαλό σου ετοιμάζεται να απαντήσει άμεσα. Αν όμως δώσεις στον εαυτό σου λίγα δευτερόλεπτα, δημιουργείς χώρο ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση. Μια βαθιά ανάσα ή μια μικρή παύση μπορεί να σε βοηθήσει να απαντήσεις πιο συνειδητά, αντί να αντιδράσεις παρορμητικά.

2. Αντί να εκνευριστείς, δείξε περιέργεια

Όταν κάτι σε ενοχλεί, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο αρνητικό: στον τόνο, στη λέξη που σε πείραξε ή στον τρόπο που ειπώθηκε. Έτσι, χάνεις τη μεγάλη εικόνα. Αν όμως κάνεις ένα βήμα πίσω και αναρωτηθείς αν υπάρχει έστω και ένα μικρό ποσοστό αλήθειας σε αυτό που άκουσες, αλλάζει όλη η δυναμική. Η περιέργεια σε βοηθά να φύγεις από τη λογική «με κρίνουν» και να πας στη λογική «τι μπορώ να καταλάβω από αυτό;».

3. Επιβεβαίωσε τι άκουσες

Πολλές φορές δεν θυμώνουμε με αυτό που ειπώθηκε, αλλά με αυτό που νομίζουμε ότι εννοήθηκε. Το μυαλό μας γεμίζει τα κενά με αρνητικά σενάρια, με αποτέλεσμα να αντιδρούμε σε κάτι που ίσως δεν ισχύει. Αν επαναλάβεις με απλά λόγια αυτό που κατάλαβες, δίνεις την ευκαιρία στον άλλον να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Έτσι αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και η συζήτηση γίνεται πιο ξεκάθαρη και ουσιαστική.

4. Μην θεωρείς κάθε σχόλιο επίθεση

Είναι εύκολο να πάρεις κάτι προσωπικά, ειδικά αν σε βρίσκει σε ευαίσθητο σημείο. Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν προσπαθούν να σε μειώσουν - απλώς δεν ξέρουν πάντα πώς να εκφραστούν σωστά. Πίσω από ένα απότομο σχόλιο μπορεί να υπάρχει μια ανάγκη, μια απογοήτευση ή μια επιθυμία για αλλαγή. Αν δεις το σχόλιο από αυτή την οπτική, μειώνεις την ένταση και δίνεις χώρο για πραγματική επικοινωνία.

5. Δεν χρειάζεται να απαντάς σε όλα

Η ανάγκη να εξηγείς συνεχώς τον εαυτό σου μπορεί να σε εξαντλήσει. Δεν αξίζουν όλες οι καταστάσεις την ενέργειά σου, ούτε θα αλλάξουν όλοι γνώμη ό,τι κι αν πεις. Η ωριμότητα φαίνεται και στο πότε επιλέγεις να μη μπεις σε μια αντιπαράθεση. Πριν απαντήσεις, σκέψου αν αυτό που θα πεις θα βοηθήσει πραγματικά ή αν απλώς προσπαθείς να αποδείξεις κάτι. Μερικές φορές, το να αφήσεις κάτι να περάσει είναι η πιο δυνατή και ήρεμη επιλογή.