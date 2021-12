6 μαθήματα στιλ που μπορείς να κλέψεις από την γκαρνταρόμπα τoυ Brad Pitt στα 90s

6 μαθήματα στιλ από τον Brad Pitt στα 90s

Από όλους τους ηθοποιούς τoυ Hollywood ο Brad Pitt είναι αυτός που έχει πραγματικά αποδείξει ότι το στιλ δεν έχει όριο ηλικίας. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Απλώς σκεφτείτε τα ρούχα του στην ταινία Once Upon A Time In Hollywood του Tarantino. Tα looks του στην ταινία σε κάνουν να θες να φορέσεις χαβανέζικα πουκάμισα, τζιν μπουφάν και καουμπόικες μπότες (ακόμα κι αν δεν έχεις μια Cadillac coupé της δεκαετίας του 1960 για να τα συνδυάσεις).

Ο Brad Pitt έδωσε σημαντικά δείγματα εξαιρετικού στιλ ήδη από το ξεκίνημα της καριέρας του τη δεκαετία του 1990 – εκείνη την τόσο ρετρό, τόσο εμβληματική εποχή κατά την οποία έγινε διάσημος στην οθόνη. Εμείς κάναμε throwback στα looks του εκείνη τη δεκαετία και συγκεντρώσαμε 10 από τα πιο σημαντικά μαθήματα στιλ που μπορείς να αντιγράψεις σήμερα και να δείχνεις αβίαστα στιλάτος και cool.

1. Χρειάζεσαι ένα σταυρωτό blazer

H δύναμη του λευκού T-Shirt

3. Mπορείς πάντα να φορέσεις denim on denim

Μην υποτιμάς το γιλέκο. Αν έχεις ένα στη ντουλάπα σου είναι η στιγμή να το αξιοποιήσεις

Ο ανοιχτός γιακάς μπορεί να δείχνει cool

Όσο πιο oversized είναι τα ρούχα σου τόσο το καλύτερο