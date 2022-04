Darren Barnet: Ποιος είναι ο πρώτος άνδρας ambassador της Victoria's Secret

Darren Barnet, γίνεται ο πρώτος άνδρας ambassador της Victoria's Secret

Ο πρωταγωνιστής της σειράς Never Have I Ever του Netflix, Darren Barnet, γίνεται ο πρώτος άνδρας ambassador της Victoria's Secret και συγκεκριμένα της σειράς Pink που απευθύνεται κυρίως σε εφήβους και περιλαμβάνει συλλογές που εστιάζουν στο gender fluidity και στα unisex κομμάτια.

Στην ανακοίνωσή της η Victoria's Secret αναφέρει ότι ο Barnet θα αναλάβει την προώθηση της gender-free συλλογής Pink και θα στηρίζει τις πρωτοβουλίες του brand για θέματα ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο της «διαρκούς προσπάθειας της εταιρείας να εστιάσει στην συμπερίληψη».

Συγκεκριμένα, η CEO της σειράς Pink, Amy Hauk, δήλωσε: «Με ενθουσιασμό και χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τον Darren που θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό πρότυπο για τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες. Καθώς εστιάζουμε στο να επεκτείνουμε τα gender-free προϊόντα μας και να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε ως brand, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι συνεργάτες μας όχι μόνο εκπροσωπούν το diversity των πελατών μας, αλλά επίσης τη μοναδικότητα και την αυτοπεποίθηση».

Ποιος είναι ο Darren Barnet

O 30χρονος Darren Barnet έχει γίνει γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Paxton Hall-Yoshid στη σειρά του Netflix, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία Love Hard της ίδιας πλατφόρμας, με την Nina Dobrev.

Ο νεαρός star μάλιστα μοιράστηκε στο Instagram του τις πρώτες φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με κομμάτια της gender-free συλλογής της Pink και δηλώνοντας ενθουσιασμένος για τη νέα συνεργασία του, η οποία έχει και καλό σκοπό. «Μακάρι να δινόταν μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα ψυχικής υγείας την εποχή που ήμουν κι εγώ έφηβος και ελπίζω να μπορέσει να φτάσει η φωνή μου σ' αυτούς τους νέους που έχουν ανάγκη να ακουστούν και χρειάζονται τη στήριξή μας».

Ο Darren Barnet είναι μία ακόμα προσθήκη στο δυναμικό της Victoria's Secret,στα πλαίσια της νέας της στρατηγικής κατεύθυνσης.

Πρόσφατα, η VS είχε ανακοινώσει τη συνεργασία της με το plus size μοντέλο και σταρ του TikTok Remi Bader, τον Φεβρουάριο η Emira D’Spain έγινε το πρώτο μαύρο και transgender μοντέλο που συνεργάστηκε με το brand, ενώ τον ίδιο μήνα η Sofía Jirau έγραψε ιστορία ως το πρώτο μοντέλο με σύνδρομο Down που φωτογραφήθηκε σε καμπάνια της εταιρείας.