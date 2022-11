11 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι ένας πραγματικά ώριμος άνδρας

H σοφία και η υπευθυνότητα δεν έρχονται ως δια μαγείας. Χτίζονται κι εσύ τα έχεις καταφέρει σε έναν εξαιρετικά ικανοποιητικό βαθμό αν ταυτίζεσαι με τα παρακάτω

Επειδή έχεις πια ενηλικιωθεί, δεν σημαίνει ότι είσαι πραγματικά ώριμος. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και η ενηλικίωση έχει να κάνει με πολλά περισσότερα πράγματα από δύο ψηφία.

Το να έχεις φτάσει σε σημείο, να θεωρείσαι από τον εαυτό σου και από τους άλλους, σοφός και ώριμος, σημαίνει πολλά και κυρίως υποδηλώνει ότι έχεις μάθει να είσαι ειλικρινής με σένα, όπως ότι έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι καταστάσεις και να έρχεσαι αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων σου. Πώς μπορείς να ξέρεις αν όλα αυτά σε χαρακτηρίζουν;

Αρκεί να ρίξει μια ματιά στα 11 σημάδια, όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

1. Όταν δεσμεύεσαι για κάτι, κανείς δεν περιμένει ότι θα φερθείς αναξιόπιστα

Ο λόγος σου είναι συμβόλαιο και από τη στιγμή που θα δεσμευτείς για κάτι, δεν αθετείς την υπόσχεσή σου και φυσικά δεν απογοητεύεις και τους γύρω σου.

2. Ντύνεσαι προσεγμένα

Πολλοί άνδρες πιστεύουν ότι το προσεγμένο ντύσιμο έχει σαν στόχο να τραβάει την προσοχή. Κι όμως αποκαλύπτει πολύ διαφορετικά πράγματα και κυρίως ότι έχεις μάθει επιτέλους να φροντίζεις τον εαυτό σου, θέλοντας να είσαι η καλύτερη εκδοχή του.

3. Ξεδιαλύνεις εύκολα τα «θολά» τοπία

Αν τα πάντα γύρω σου είναι χαοτικά, φροντίζεις να θέτεις τις ισορροπίες χωρίς να προσαρμόζεσαι σε ένα προβληματικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να παίρνεις ακόμη και τις πιο δύσκολες αποφάσεις, ακόμη κι αν όλα είναι εναντίον σου και καταρρέουν.

4. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το FOMO

To FOMO είναι το πιο δημοφιλές σύνδρομο των social media. Προέρχεται από τις λέξεις Fear Of Missing Out, δηλαδή αναφέρεται στον φόβο του να χάσω κάτι ή να αφήσω μια ευκαιρία να πάει χαμένη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αγχωτικό συναίσθημα που προκύπτει όταν νιώθεις ότι κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον συμβαίνει κάπου αλλού και δυστυχώς εσύ το χάνεις. Η λέξη που μπήκε επίσημα το 2013 στο λεξικό της Οξφόρδης, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου γιατί έχεις μάθει να μην κινείσαι με βάση τον φόβο σου αλλά τα πραγματικά θέλω και ενδιαφέροντά σου.

5. Παίρνεις τη δουλειά σου στα σοβαρά

Ακόμη κι αν είναι προσωρινή! Αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι μπορούν να σε εμπιστευτούν και να βασιστούν επάνω σου. Ακόμη κι αν η δουλειά σου δεν σου αρέσει καθόλου, δεν αφήνεις κανέναν να το ξέρει και αυτό είναι μεγάλο προτέρημα.

6. Ξέρεις ότι κάποια πράγματα αξίζουν χρηματική σπατάλη

Μπορεί πάντα να υποστήριζες ότι δεν χρειάζεται να δώσεις μια ολόκληρη περιουσία για να αποδειχθεί κάτι καλό αλλά η εμπειρία σού έδειξε ότι κάποιες φορές ίσως χρειάζονται λίγα παραπάνω χρήματα για να αγοράσεις κάτι που θα έχει αντοχή στον χρόνο. Όχι, πάντα αλλά πλέον το εκλαμβάνεις ως κοινή παραδοχή χωρίς να το αρνείσαι πεισματικά.

7. Ξέρεις ότι το ταλέντο είναι ασήμαντο χωρίς σκληρή δουλειά

Όταν ήσουν πιο μικρός, η μεγαλύτερα παγίδα στην οποία έπεφτες, ήταν να λες στον εαυτό σου ότι δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα άλλο πέρα από ταλέντο. Τώρα ξέρεις ότι για να αποδειχθεί, χρειάζεται κόπος και σκληρή δουλειά.

8. Έχεις μάθει επιτέλους να εκτιμάς τους γονείς σου

Μπορεί παλαιότερα να θεωρούσες τη σχέση σας δεδομένη αλλά τώρα ξέρεις πως είναι πολύτιμη και αξίζει την εκτίμησή σου.

9. Θεωρείς την αποτυχία σαν ένα καλό feedback

Παλιά, δεν ήθελες να αποτυγχάνεις ποτέ αλλά τώρα ξέρεις πως από τις αδυναμίες και τα λάθη σου μπορείς να πάρεις ένα καλό feedback για να πας παρακάτω πιο δυναμικά.

10. Μπορείς να κάνεις μια ήρεμη συζήτηση με άτομο που διαφωνείς

Είναι μια διαδικασία που απαιτεί δουλειά και είσαι πλέον έτοιμος να τα καταφέρεις. Ακόμη κι αν έχεις εντελώς αντίθετη άποψη με κάποιον, δεν τσακώνεσαι αλλά κάθεσαι και το συζητάς γαλήνια και ειρηνικά, κατανοώντας και την άλλη πλευρά.

11. Εκτιμάς τα μικρά πράγματα στη ζωή

Όσο μεγαλώνεις, συνειδητοποιείς ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή είναι η φιλία, η οικογένεια και οι ουσιαστικές εμπειρίες που βιώνεις. Ακριβώς σε αυτό οφείλεται κι ένα μεγάλο μέρος της σοφίας σου.