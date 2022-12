4 απλά tips για να τριμάρεις το μουστάκι σου like a pro

Το περιποιημένο μουστάκι έχει άλλη χάρη (και δικούς του κανόνες)

Αν λατρεύεις το μουστάκι σου, πρέπει να ξέρεις και όλους τους τρόπους για να δείχνει πάντα στην εντέλεια. Αν αναρωτιέσαι πώς θα πετύχεις το ιδανικό αποτέλεσμα χωρίς την τέχνη του μπαρμπέρη, οι experts σού δίνουν τα πιο απλά tips.

Για αρχή, οφείλεις να κάνεις την κατάλληλη προετοιμασία. Πρέπει να έχεις πάντα μαζί σου συσκευή για τριμάρισμα, ψαλίδι, χτένα, και φυσικά χρόνο για το μουστάκι. Αν του αφιερώσεις τον απαραίτητο χρόνο, τότε το αποτέλεσμα θα είναι άκρως γοητευτικό και σωστό.

Τώρα για να συνεχίσεις και να τα πας εξίσου καλά, πρέπει να ξέρεις από πριν τι θες και να μην πηγαίνεις βλέποντας και κάνοντας. Θες να μεγαλώσεις το μουστάκι σου; Να το περιορίσεις; Αν ας πούμε θες να μεγαλώσουν οι άκρες, ψαλίδισε μόνο το σημείο πάνω από το χείλος.

How to Trim Your Mustache: An Illustrated Guide https://t.co/4UfcQgbkR8 pic.twitter.com/gcm36fKPVw