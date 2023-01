Η τέλεια πρωινή ρουτίνα: Πώς να ξεκινήσεις δυναμικά τη μέρα σου

Ποια είναι η καλύτερη πρωινή ρουτίνα και πώς να ξεκινήσεις δυναμικά τη μέρα σου!

Ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας; Οι δισεκατομμυριούχοι CEOs θα σου πουν ότι είναι το να βρεις την καλύτερη πρωινή ρουτίνα για το δικό σου lifestyle.

Συνήθως πάει κάπως έτσι:

Σηκώνεται από το κρεβάτι στις 3:00 το πρωί Φιλάει την όμορφη γυναίκα του στο μάγουλο Κάνει ελαφριά γυμναστική ανεβαίνοντας το πιο κοντινό βουνό Πηγαίνει σπίτι και πίνει 5 εσπρέσσο Πληρώνει τη φορολογία του για τα επόμενα 10 χρόνια

Και όλα αυτά πριν τις 7:00!

Ας σοβαρευτούμε! Η ζωή δεν είναι ταινία.

Pexels

Οι πιο πολλές πιθανότητες είναι η πρωινή σου ρουτίνα να περιλαμβάνει το snooze button, το κρύψιμο κάτω από τα σκεπάσματα και την προσπάθεια να αποφύγεις την δουλειά σου.

Been there, done that. Υπάρχει όμως και καλύτερος τρόπος να ξεκινάς τη μέρα σου.

Για να δούμε!

Σωστή προετοιμασία

Ένα λάθος δεν πρέπει να κάνεις και αυτό είναι να ξενυχτήσεις. Ο σωστός ύπνος είναι απαραίτητος για την ενέργειά σου και για την υπόλοιπη ημέρα σου. Καλό θα είναι να καταφέρεις να κοιμηθείς 7-8 ώρες το βράδυ.

Ξυπνητήρι αρκετά νωρίς

Ξυπνητήρι κανονικό όμως και όχι από το κινητό για να μην μπορείς να το κλείσεις και να ξαναχτυπήσει. Επίσης δώσε στον εαυτό σου ‘έναν λόγο για να σηκωθεί, όπως το αγαπημένο σου μπισκότο ή ένα επεισόδιο από την αγαπημένη σου σειρά.

Πιες καφέ με τον σύντροφό σου

Σίγουρα δημιουργεί ένα πολύ όμορφο extra δέσιμο και ποιοτικό χρόνο μεταξύ σας.

Κάνε λίγη γυμναστική

Ή πας στο γυμναστήριο ή στο σπίτι! Ελαφριά γυμναστική για να ξυπνήσουν οι μυς και να ανέβει η σεροτονίνη για την υπόλοιπη ημέρα.

Φάε ένα υγιεινό πρωινό

Μετά το γυμναστήριο θα πεινάς, οπότε τι καλύτερο από ένα υγιεινό πρωινό με τον σύντροφό σου -και την υπόλοιπη οικογένεια αν υπάρχει. Δοκίμασε κάτι που να περιέχει φρούτα, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες που θα σε κρατήσουν και δε θα σε βαρύνουν στη δουλειά.

Σίγουρα τα παραπάνω μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, αλλά το νόημα το έχεις πιάσει! Ενέργεια και θετική διάθεση για να πάει καλά η μέρα και η νέα χρονιά.