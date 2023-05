5 (ανδρικά) κοκτέιλ για να απολαμβάνεις όλο το καλοκαίρι

Από το Whiskey sour μέχρι και το Southside

Μπορεί να έχεις βγει ραντεβού, σε ένα νησί ή στις διακοπές σου. Θες να απολαύσεις ένα κοκτέιλ, ωστόσο δεν γνωρίζεις τι ακριβώς να επιλέξεις και τι μπορεί να σου ταιριάζει καλύτερα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ όμως, για να σε βγάλουμε από τη δύσκολη θέση, και να μοιραστούμε μαζί σου κάποια από τα πιο γνωστά κοκτέιλ, τα οποία μπορείς να επιλέξεις άνετα και χωρίς ντροπές.

Whiskey Sour

Το Whiskey sour είναι ένα κλασικό κοκτέιλ και ανήκει στη μεγάλη κατηγορία των sour ποτών. Η πρώτη καταγεγραμμένη συνταγή τοποθετείται στο 1862 και τον Jerry Thomas από το βιβλίο του ”How to Mix Drinks Or the Bon Vivant’s Companion”. Βάση του συγκεκριμένου κοκτέιλ είναι φυσικά το Whiskey, το λεμόνι και η ζάχαρη. Το Βασιλικό Ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας καθιέρωσε το συγκεκριμένο ποτό, συχνά με ρούμι και lime, ώστε να αποτρέψει το σκορβούτο των αντρών (ασθένεια που προκαλείται από έλλειψη στον οργανισμό της βιταμίνης C), την εποχή που περιπολούσε την Καραϊβική.

Negroni

To διάσημο cocktail Negroni ξεκίνησε ως απεριτίφ και είναι ο ορισμός της ισορροπίας και της απλότητας. Η ιστορία θέλει αυτό το ιταλικής καταγωγής ποτό να φτιάχτηκε για πρώτη φορά το 1919 στο Caffe Casoni της Φλωρεντίας. Ο Κόμης Camillo Negroni ζήτησε από τον φίλο του και bartender Forsco Scarselli, να κάνει λίγο πιο βαρύ το αγαπημένο του cocktail το "Τhe Americano" (campari, βερμούτ, σόδα), αντικαθιστώντας τη σόδα με gin. O Scarselli πήγε ένα βήμα παραπάνω και αντικατέστησε το λεμόνι του The Americano, με μια φλούδα πορτοκαλιού και το ποτό απογειώθηκε.

Caipirinha

Ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια γύρω από το Caipirinha είναι πως σχεδόν κανείς δεν ξέρει πότε, πού και πώς πρωτοφτιάχτηκε. Ο επικρατέστερος αστικός μύθος πάντως αναφέρει ότι παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα από πλούσιους γαιοκτήμονες από την περιοχή Piracicaba, κοντά στο São Paulo, για να έχουν ένα ποτό που θα ήταν συνδεδεμένο με την καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου. Μια άλλη εκδοχή πάλι υποστηρίζει πως προέρχεται από μια συνταγή (από λεμόνι, σκόρδο και μέλι) που χρησιμοποιούσαν στο Alentejo της Πορτογαλίας για την αντιμετώπιση της πρώτης μεγάλης πανδημίας του 20ου αιώνα, της ισπανικής γρίπης του 1918.

Old Fashioned

Στο Λούιβιλ του Κεντάκι, το Old Fashioned είναι το επίσημο cocktail της πόλης. Μάλιστα, κάθε Ιούνιο διοργανώνεται ένα μονοήμερο φεστιβάλ, το Old Fashioned Fortnight, προκειμένου να τιμηθεί το αγαπημένο ποτό της περιοχής. Περιέχει συνηθως μία μεζούρα rye ουίσκι ή bourbon, 2 σταγόνες Angostura bitters, 1 κύβο ζάχαρης και σόδα.

Southside

Πρόκειται για μια πιο vintage επιλογή, και λέγεται ό,τι φτιάχτηκε για πρώτη φορά στο Twenty One Club της Νέας Υόρκης, πριν γίνει ανάρπαστο σε ολόκληρο τον κόσμο. Σερβίρεται πάντοτε με πάγο, ενώ στο Σικάγο ήταν το κατεξοχήν ποτό των γκάνγκστερ του νότου. Βάση έχει το gin, το χυμό από λάιμ, φύλλα δυόσμου, και σιρόπι ζάχαρης. Ένα δροσιστικό και αρωματικό κοκτέιλ, ιδανικό για τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες.