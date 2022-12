Αν θέλετε αυτές τις γιορτές να φάτε ποιοτικά και γευστικά χωρίς να μαγειρέψετε, έχουμε τη λύση

Θέλετε σπιτικό φαγητό, αλλά δεν έχετε χρόνο να το φτιάξετε; Αν γνέψατε καταφατικά (και πεινασμένα), τότε welcome to the right place

Χριστούγεννα: Χαμός στη δουλειά, υποχρεώσεις που τρέχουν χωρίς σταματημό, μια λίστα δώρων που μεγαλώνει, ένας μεγάλος αριθμός από κάλεσματα που δεν θέλουμε να χάσουμε, ξεκινάμε από το πρωί και καταλήγουμε αργά το βράδυ ζώντας μια ωραία γιορτινή… τρέλα! Και αν όλα αυτά μας κρατούν σε μια όμορφη εγρήγορση, παράλληλα μας δημιουργούν και ένα μικρό άγχος να τα βγάλουμε πέρα χωρίς απώλειες και λάθη. Αν, μάλιστα, ανάμεσα στους ρόλους μας έχει προστεθεί και αυτός της μητέρας, τότε οι αγωνίες πληθαίνουν και μία από τις πιο συχνές αυτή την περίοδο είναι η εξής: «Ωχ, και πότε θα προλάβω να μαγειρέψω;», «Πάλι θα φάμε απ’ έξω;», «Είχα όρεξη για ένα σπιτικό πιάτο, αλλά ποιος το φτιάχνει τέτοια ώρα που γυρίσαμε….». Όλες αυτές οι ερωτήσεις – και άλλες πολλές – βρίσκουν απάντηση σε ένα top γευστικό και ποιοτικό προορισμό: το νέο Meallion.gr.

Τι είναι το Meallion;

Το Meallion σχεδιάστηκε από τον διακεκριμένο σεφ Λάμπρο Βακιάρο και τον Θοδωρή Παπαλουκά για να μπορούμε να οργανώνουμε εύκολα και γρήγορα τη διατροφή μας, όπως κάνουμε με όλα όσα έχουν σημασία στην καθημερινότητά μας και να μη χάνουμε τον έλεγχο ακόμη και στις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής μας, όπως είναι οι γιορτές. Παράλληλα, επειδή κουραστήκαμε να συμβιβαζόμαστε με ένα απλό ή γρήγορο φαγητό και θέλουμε να μπορούμε να απολαμβάνουμε απλές γεύσεις κατευθείαν στο πιάτο μας, το Meallion μπορεί να μας τις προσφέρει και μάλιστα μαγειρεμένες με αγάπη από έναν διακεκριμένο chef! Και όλα αυτά, μόνο με ένα ζέσταμα! Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό, έχουμε γευστικά και ποιοτικά γεύματα που δεν απαιτούν από εμάς να περάσουμε τόσο χρόνο σε ένα σούπερ-μάρκετ – ειδικά αυτές τις μέρες που επικρατεί χαμός – ούτε να αφιερώσουμε ώρα στο μαγείρεμα ενώ μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, πιο σημαντικό και διασκεδαστικό για εμάς. Με το Meallion έχουμε στο ψυγείο μας φρέσκα, απολαυστικά και ποιοτικά γεύματα που τα ζεσταίνουμε σε 2’ στον φούρνο μικροκυμάτων ή σε 20’ στον απλό φούρνο μας. Tι πρέπει απλώς να κάνουμε; Να παραγγείλουμε τα γεύματα της εβδομάδας – 4 ή 6 ή 10 ή 14 γεύματα – επιλέγοντας από το μενού τις αγαπημένες μας γεύσεις και αυτές θα έρθουν στην πόρτα μας. Τέλειο;

Και γιατί Meallion;

Για ένα εκατομμύριο λόγους που αξίζει να ανακαλύψουμε!

Με απλά λόγια:

Συναρπαστικές γεύσεις

Ένα μενού με έμπνευση από όλο τον κόσμο, για να απολαμβάνεις κάθε μέρα και κάτι νέο.

Εξαιρετική ποιότητα

Πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας σε συνταγές που αναβαθμίζουν τη γευστική και θρεπτική τους αξία.

Ελευθερία επιλογών

Επιλογή γευμάτων χωρίς κανένα περιορισμό, για να απολαμβάνεις ελεύθερα μόνο τα πιάτα που αγαπάς.

Βιώσιμη επιλογή

Πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες με 90% λιγότερο πλαστικό και μία καθημερινή επιλογή σου ενάντια στη σπατάλη τροφίμων.

Η πιο γευστική προσφορά για τους αναγνώστες του JennyGr!

Για όλους εμάς το Meallion προσφέρει έκπτωση 20% για όλα τα πακέτα γευμάτων. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εισάγουμε τον κωδικό JENNY20 στο αντίστοιχο πεδίο και να περιμένουμε την πιο ποιοτική και γευστική λύση των εορτών να φτάσει στο ψυγείο μας και να απολαύσουμε ξέγνοιαστοι τις γιορτές μας!