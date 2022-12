Gingerbread cookies: Η μόνη συνταγή που πρέπει να ξέρεις

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Μπισκότου, σου παρουσιάζουμε τα cookies που θα θέλεις να φας τα Χριστούγεννα (και κάθε μέρα)

It's the most wonderful of the year! Και πώς καταλαβαίνουμε ιδανικά την έλευση των γιορτών; Μέσα από μυρωδιές και γεύσεις, που είτε μάς ξυπνούν αναμνήσεις, είτε απλώς μάς αρέσουν, τα Χριστούγεννα έρχονται αμέσως στο σπίτι, αρκεί αν έχεις τη σωστή συνταγή.

Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου (που εμείς τη γιορτάζουμε σχεδόν καθημερινά), σκεφτήκαμε να συνδυάσουμε τον εορτασμό της με την xmas season που διανύουμε, και να βρούμε την καλύτερη συνταγή για το πιο χριστουγεννιάτικο μπισκότο που έχει υπάρξει: τα λατρεμένα gingerbread cookies.

Αυτή είναι, λοιπόν, η μοναδική συνταγή για gingerbread μπισκοτάκια που πρέπει να ξέρεις, για τις γιορτές αλλά και όποτε θέλεις. Και είναι πολύ εύκολη.

Best gingerbread cookies ever

Υλικά

75 γραμ. ανάλατο βούτυρο

100 γραμ. μαλακή καστανή ζάχαρη

100 γραμ. σιρόπι

225 γραμ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κουταλάκια του γλυκού ginger

1 κουταλάκι μαγειρική σόδα

κουπ πατ για σχήμα

χρωματιστό γλάσο

Unsplash/Uliana Kopanytsia

Εκτέλεση

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι, ζέστανε το βούτυρο, τη ζάχαρη και το σιρόπι σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει εντελώς η ζάχαρη. Άφησέ το να κρυώσει για 5 λεπτά.

Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακάτεψε το αλεύρι, το ginger και τη μαγειρική σόδα. Κάνε μία τρύπα στο κέντρο και ρίξε το λιωμένο βούτυρο. Ανακάτεψέ τα όλα με τα χέρια σου μέχρι να έχεις μία μαλακή ζύμη. Τύλιξέ τη και βάλε στο ψυγείο για 15 λεπτά μέχρι να παγώσει.

Βάλε αντικολλητικό χαρτί σε δύο ταψιά. Σε μία ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, άνοιξε τη ζύμη μέχρι να έχει πάχος 3 χιλιοστά. Πάρε το κουπ πατ για να κάνεις ό,τι σχέδια θες και τοποθέτησέ τα στο ταψί με μικρή απόσταση. Λογικά θα έχεις 20 cookies. Βάλτα στο ψυγείο για μισή ώρα.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 190 βαθμούς και ψήσε τα cookies για 10 λεπτά. Αν θέλεις, διακόσμησε με χρώματα και σέρβιρε.