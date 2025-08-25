Ελαφρύ τιραμισού με γιαούρτι και πραλίνα φιστικιού

Η συνταγή για σπιτικό τιραμισού με γιαούρτι και πραλίνα φιστικιού, ελαφρύ, γρήγορο και γεμάτο γεύση.

Υπάρχουν στιγμές που ένα γλυκό δεν είναι απλώς γεύση, αλλά μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Μια κουταλιά μπορεί να φέρει χαμόγελα, να ξυπνήσει αναμνήσεις και να κάνει κάθε στιγμή πιο γλυκιά. Και όταν αυτό το γλυκό συνδυάζει την κρεμώδη υφή του γιαουρτιού με το αρωματικό φιστίκι, το αποτέλεσμα γίνεται ακαταμάχητο. Το σημερινό τιραμισού με γιαούρτι είναι μια πιο ελαφριά εκδοχή του κανονικού, αφού στην κρέμα από κρόκους και μασκαρπόνε αντικαθίσταται απλώς με το γιαούρτι.

Υλικά

60 γρ. μπισκότα σαβαγιάρ

100 ml καφές

200 γρ. κρέμα γάλακτος + 1 κ.σ. ζάχαρη (μπορείτε να την παραλείψετε, σε αυτή την περίπτωση διπλασιάστε το γιαούρτι)

2 βαζάκια στραγγιστό γιαούρτι

Λευκή σοκολάτα και θρυμματισμένα φιστίκια κατά βούληση

Πραλίνα φιστικιού κατά βούληση

Εκτέλεση

Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος για να γίνει σφιχτή σαντιγί μαζί με 1 κ.σ. ζάχαρη. Προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα. Ύστερα βάζουμε ένα κουταλάκι από την κρέμα σε κάθε ποτηράκι, βουτάμε γρήγορα τα μπισκότα στον καφέ και τα τοποθετούμε πάνω στην κρέμα. Προσθέτουμε τα κομμάτια λευκής σοκολάτας, θρυμματισμένα φιστίκια και την πραλίνα φιστικιού. Επαναλαμβάνουμε τα στρώματα μέχρι να τελειώσουν τα υλικά και διακοσμούμε με θρυμματισμένα φιστίκια και λευκή σοκολάτα. Καλή απόλαυση.