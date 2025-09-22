Τα πιο νόστιμα μπισκότα με φυστικοβούτυρο και σοκολάτα χωρίς ψήσιμο

Αυτά τα μαστιχωτά μπισκότα χωρίς ψήσιμο είναι το τέλειο γλυκό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Λαχταράτε μπισκότα αλλά δεν θέλετε να ανοίξετε τον φούρνο; Αυτά τα μπισκότα με φυστικοβούτυρο χωρίς ψήσιμο είναι η πιο γρήγορη και υγιεινή λύση. Μαστιχωτά, γεμάτα γεύση φυστικοβούτυρου και βρώμης, με λίγη σοκολάτα για έξτρα απόλαυση, ετοιμάζονται μέσα σε λίγα λεπτά και χρειάζονται μόνο ψυγείο για να σταθεροποιηθούν. Το τέλειο σνακ για όλες τις ώρες.

Υλικά

¾ φλ. φυστικοβούτυρο φυσικό

⅓ φλ. καστανή ζάχαρη

¼ φλ. βούτυρο

¼ φλ. γάλα

1 ¾ φλ. νιφάδες βρώμης

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

½ φλ. σταγόνες σοκολάτας (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε το φυστικοβούτυρο, τη ζάχαρη, το βούτυρο και το γάλα σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσουν η ζάχαρη και το βούτυρο. Προσθέτουμε τη βρώμη και τη βανίλια. Αν χρησιμοποιήσετε σταγόνες σοκολάτας, αφήστε πρώτα το μείγμα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τις ανακατέψετε. Με ένα κουτάλι της σούπας, ρίχνουμε μερίδες από το μείγμα σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Πιέζουμε ελαφρά ώστε να σχηματίσουν δίσκους περίπου 5 εκ. Βάζουμε τα μπισκότα στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθούν, περίπου 30 λεπτά. Καλή απόλαυση.