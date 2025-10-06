Bomboloni με καραμελωμένα μήλα: Τα ιταλικά donuts που θα λατρέψεις

Ολοστρόγγυλα, στρουμπουλά και απίστευτα αφράτα. Αυτά είναι τα ιταλικά donuts ή αλλιώς bomboloni.

Τα γεμιστά donuts ή αλλιώς bomboloni είναι από τα πιο αγαπημένα γλυκά στους δρόμους της Ιταλίας, γνωστά για την αφράτη ζύμη και την πλούσια γέμιση. Στην παραλλαγή αυτή, η κλασική κρέμα αντικαθίσταται από καραμελωμένα μήλα που θυμίζουν στρουμπουλό strudel. Το αποτέλεσμα είναι ένα σνακ που λιώνει στο στόμα, γεμάτο άρωμα και γεύση φθινοπώρου, ιδανικό για να συνοδεύσει τον καφέ σας ή να κλέψει τις εντυπώσεις σε ένα τραπέζι με φίλους.

Υλικά

Για τη ζύμη

250 γρ. αλεύρι τύπου 00

250 γρ. αλεύρι Manitoba

5 γρ. ξηρή μαγιά

250 γρ. πλήρες γάλα

80 γρ. ζάχαρη

2 μεσαία αυγά

100 γρ. βούτυρο

1 κουτ. γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 ξύσμα λεμονιού

10 γρ. αλάτι

Για το τηγάνισμα

1,5 λ. αραβοσιτέλαιο

Για τη γέμιση

600 γρ. μήλα

80 γρ. βούτυρο

1 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού

40 γρ. μέλι

80 γρ. καστανή ζάχαρη

Για το πασπάλισμα

Ζάχαρη για το τελείωμα

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Ζύμη: Βάζουμε στον κάδο του μίξερ με γάντζο τα δύο αλεύρια, τη μαγιά, τη ζάχαρη, το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια. Ανοίγουμε το μίξερ και μετά προσθέτουμε το γάλα, τα αυγά και το αλάτι. Ζυμώνουμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική και να ξεκολλάει από τα τοιχώματα (περίπου 10 λεπτά). Ύστερα προσθέτουμε το βούτυρο κομμάτι-κομμάτι, περιμένοντας να απορροφηθεί πλήρως πριν προσθέσουμε το επόμενο.

Όταν η ζύμη είναι λεία και ελαστική, σχημάτισε μια μπάλα, την τοποθετούμε σε ένα βουτυρωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να φουσκώσει σε ζεστό περιβάλλον για 2,5 ώρες. Αφού φουσκώσει, ανοίγουμε τη ζύμη σε πάχος περίπου 1,5 εκ, την αφήνουμε 30 λεπτά να ξεκουραστεί, και στη συνέχεια κόβουμε κύκλους διαμέτρου 8 εκ. Τους αφήνουμε για 5 λεπτά ακόμη. Τοποθετούμε τους κύκλους σε χαρτί ψησίματος και τους αφήνουμε πάλι να φουσκώσουν άλλη 1 ώρα σε σβηστό φούρνο.

Γέμιση: Ξεφλουδίζουμε και κόβουμε τα μήλα σε μικρούς κύβους περίπου 0,5 εκ. Σε ένα τηγάνι, λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε τα μήλα και τον χυμό λεμονιού, και μετά προσθέτουμε τη ζάχαρη και το μέλι. Αφήνουμε να καραμελώσουν τα μήλα για περίπου 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να στεγνώσουν και να πάρουν ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Ύστερα τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα βάζουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με απλή μύτη 1,3 εκ.

Τηγάνισμα: Ζεσταίνουμε το λάδι σε κατσαρόλα με ψηλά τοιχώματα στους 170°C. Βουτάμε τα bomboloni λίγα-λίγα, αφαιρώντας το χαρτί ψησίματος με λαβίδα, και τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Τα στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας και αμέσως πασπαλίζουμε με ζάχαρη. Σύνθεση: Κάνουμε μια τρύπα στη βάση κάθε donuts με το χερούλι ενός κουταλιού και τα γαμίζουμε καραμελωμένα μήλα. Προσθέτουμε λίγα μήλα στην κορυφή και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.