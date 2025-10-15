Crumble μήλου: Η εύκολη μηλόπιτα στο air fryer

Ένα crumble μήλου που υπόσχεται να σας εθίσει με την τραγανή του υφή.

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η κουζίνα γεμίζει με αρώματα μήλου, κανέλας και γλυκών που ψήνονται αργά, προσκαλώντας μας να χαλαρώσουμε με ένα κουτάλι ζεστό crumble στο χέρι. Αν αγαπάτε τα comfort επιδόρπια αλλά δεν θέλετε να περνάτε ώρες στον φούρνο, αυτή η συνταγή είναι για εσάς: ένα αφράτο, αρωματικό crumble μήλου, φτιαγμένο αποκλειστικά στο air fryer.

Χρειάζεστε μόλις 10 λεπτά προετοιμασίας και λίγα απλά υλικά για να δημιουργήσετε ένα γλυκό που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στην τραγανή επιφάνεια και τη μαλακή, ζουμερή γέμιση. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε αποξηραμένα φρούτα —όπως σταφίδες, κεράσια ή berries— για extra υφή και άρωμα. Και φυσικά, μην ξεχάσετε να το σερβίρετε ζεστό με παγωτό βανίλια ή μια κουταλιά κρέμα custard για την απόλυτη απόλαυση.

Υλικά

Για τη γέμιση

600 γρ. μήλα, καθαρισμένα, χωρίς κουκούτσια και κομμένα σε κομμάτια

1 κ.γ. κανέλα ή τζίντζερ σε σκόνη

2 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 κ.σ. αποξηραμένα μούρα, κεράσια ή σταφίδες (προαιρετικά)

Για το crumble

100 γρ. βούτυρο

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

75 γρ. καστανή ζάχαρη

2 κ.σ. νιφάδες βρώμης

Μια πρέζα αλάτι

unsplash





Εκτέλεση

Βάζουμε τα μήλα, την κανέλα, τη ζάχαρη και τα αποξηραμένα φρούτα (αν χρησιμοποιείτε) στον κάδο του air fryer με 2 κ.σ. νερό. Σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για 10–12 λεπτά στους 180 βαθμούς, μέχρι τα μήλα να μαλακώσουν και να βγάλουν τους χυμούς τους. Στο μεταξύ, τρίβουμε το βούτυρο με το αλεύρι με τα δάχτυλα μέχρι να αποκτήσετε υφή ψίχουλων. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, τη βρώμη και το αλάτι. Ανακατεύουμε το μείγμα των μήλων και πασπαλίζνουμε από πάνω το crumble ομοιόμορφα. Ψήνουμε στο air fryer για άλλα 10 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και σερβίρουμε ζεστό με κρέμα ή παγωτό βανίλια. Καλή απόλαυση.