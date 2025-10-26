Το εύκολο vegan κέικ καρότου που θα αγαπήσεις από την πρώτη μπουκιά

Ένα εύκολο επιδόρπιο χωρίς αυγά, με καρότα, κανέλα και φυσικά υλικά που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους.

Το vegan κέικ καρότου είναι ένα γλυκό που κερδίζει με την απλότητά του και τη γεύση του. Αυτό το εύκολο επιδόρπιο είναι ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα κέικ καρότου χωρίς αυγά, διατηρώντας παράλληλα ένα υγιεινό και ελαφρύ διατροφικό προφίλ. Τα καρότα, πρωταγωνιστές της συνταγής, είναι διαθέσιμα όλο τον χρόνο, αλλά φτάνουν στην καλύτερη γεύση τους την άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν είναι πιο γλυκά και ζουμερά.

Το vegan κέικ καρότου δεν είναι μόνο μια απόλαυση για τον ουρανίσκο, αλλά αποτελεί και μια ιδανική επιλογή για όσους ακολουθούν φυτική διατροφή ή θέλουν να μειώσουν την κατανάλωση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Χάρη στη χρήση απλών και φυσικών υλικών, όπως αλεύρι ολικής αλέσεως και γάλα σόγιας, αυτό το ελαφρύ κέικ καρότου είναι αφράτο και νόστιμο, με άρωμα κανέλας που το καθιστά ακόμη πιο δελεαστικό. Η προετοιμασία του είναι πολύ εύκολη, και μπορείτε να το προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, προσθέτοντας μπαχαρικά ή ξηρούς καρπούς για μια προσωπική πινελιά.

Υλικά

200 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

150 γρ. καστανή ζάχαρη

200 γρ. καρότα

100 ml ηλιέλαιο

100 ml γάλα σόγιας

1 κουταλάκι του γλυκού διττανθρακικό νάτριο (σόδα)

1 κουταλάκι του γλυκού μηλόξιδο

Αλάτι κατά βούληση

Κανέλα σε σκόνη κατά βούληση

Εκτέλεση

Τρίβουμε τα καρότα και τα αφήνουμε στην άκρη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρίφτη με μεγάλα ανοίγματα για πιο χοντρή υφή. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι ολικής άλεσης, την καστανή ζάχαρη, τη σόδα, μια πρέζα αλάτι και την κανέλα σε σκόνη. Προσθέτουμε το ηλιέλαιο και το γάλα σόγιας στο μείγμα των στερεών υλικών. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί η ζύμη.

Ύστερα ενσωματώνουμε τα τριμμένα καρότα, ανακατεύοντας. Προσθέτουμε το μηλόξιδο και ανακατεύουμε γρήγορα για να ενεργοποιηθεί η σόδα. Μεταφέρουμε το μείγμα σε ταψί στρωμένο με χαρτί ψησίματος. Ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για περίπου 40 λεπτά. Ελέγχουμε το ψήσιμο με μια οδοντογλυφίδα. Αν βγει καθαρή τότε το κέικ είναι έτοιμο. Αφήνουμε να κρυώσει και απολαμβάνουμε.

Συμβουλές