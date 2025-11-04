Καραμελωμένα μήλα με άρωμα φθινοπώρου για cozy στιγμές στο σπίτι

Το γλυκό που γεμίζει το σπίτι άρωμα και θαλπωρή.

Όταν ψήνονται στον φούρνο, τα μήλα λιώνουν απαλά, γεμίζοντας την κουζίνα με ένα γλυκό και ζεστό άρωμα κανέλας και βουτύρου. Είναι η συνταγή που σε αγκαλιάζει μόλις ανοίγεις την πόρτα του σπιτιού, φέρνοντας μια αίσθηση θαλπωρής και φθινοπωρινής ζεστασιάς. Απλά υλικά από την κουζίνα σου γίνονται ένα αρωματικό γλυκό που μπορεί να συνοδεύσει το brunch σου, να ολοκληρώσει ένα γεύμα ή να προσφέρει μια γλυκιά στιγμή μόλις καθίσεις με το αγαπημένο σου ρόφημα. Τα μήλα, η κανέλα και το λιωμένο βούτυρο συνδυάζονται τέλεια, δημιουργώντας όχι μόνο γεύση αλλά και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο περισσότερο στην κουζίνα, απολαμβάνοντας τη μαγεία της στιγμής.

Υλικά

3 μεγάλα μήλα, καθαρισμένα από τα κουκούτσια και κομμένα σε φέτες πάχους περίπου 2 εκ.

¼ κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη, συν λίγη επιπλέον για γαρνίρισμα

4 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο, κομμένο σε κύβους, χωρισμένο

⅓ φλιτζάνι μηλίτη χωρίς ζάχαρη

4 κουταλάκια του γλυκού αγνό σιρόπι σφενδάμου

¼ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

⅛ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Θαλασσινό αλάτι σε νιφάδες, για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Σε μεταλλικό ταψί 23×33 εκ., ανακατεύουμε τις φέτες μήλου με ¼ κουταλάκι κανέλα μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα. (Μην χρησιμοποιήσετε γυάλινο σκεύος, γιατί μπορεί να σπάσει.) Απλώνουμε τα μήλα σε μία στρώση και βάζουμε 2 κουταλιές βούτυρο από πάνω. Τα ψήνουμε στον φούρνο μέχρι να αρχίσουν να ροδίζουν και να μαλακώνουν, περίπου 25 λεπτά, αναποδογυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου.

Στο μεταξύ, χτυπάμε μαζί τον μηλίτη, το σιρόπι σφενδάμου, τη βανίλια και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίχνουμε προσεκτικά το μείγμα στο ταψί και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 6–8 λεπτά, μέχρι τα μήλα να είναι τρυφερά αλλά να κρατούν το σχήμα τους. Τα βγάζουμε από τον φούρνο και προσθέτουμε τις υπόλοιπες 2 κουταλιές βούτυρο Ανακινούμε απαλά το ταψί μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να δημιουργηθεί μια λεία, γυαλιστερή σάλτσα. Πασπαλίζουμε με λίγη ακόμα κανέλα και, αν θέλετε, με νιφάδες θαλασσινού αλατιού. Καλή απόλαυση.