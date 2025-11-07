Η πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη που θα λατρέψεις

Απολαύστε ένα αφράτο και αρωματικό γλυκό χωρίς ζάχαρη, φτιαγμένο με φυσικά συστατικά και ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Το ξέρουμε, συμβαίνει συχνά να μας πιάνει εκείνη η απίστευτη επιθυμία για κάτι γλυκό — αλλά πώς μπορούμε να το απολαύσουμε χωρίς να καταναλώσουμε ζάχαρη; Αν θέλετε να δοκιμάσετε ένα απολαυστικό επιδόρπιο χωρίς προσθήκη ζάχαρης, έχουμε τη λύση. Φανταστείτε να απολαμβάνετε μια αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη ή, που θα ενθουσιάσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Χάρη στη χρήση φυσικών συστατικών, όπως τα φρέσκα φρούτα, μπορείτε να απολαύσετε γλυκά που σας κερδίζουν με τη φυσική τους γεύση και τη νοστιμιά τους. Ας ανακαλύψουμε λοιπόν πώς να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα αυτή τη μηλόπιτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ιδανική για πρωινό, απογευματινό ή απλώς για να χαρίσετε στον εαυτό σας μια γλυκιά στιγμή.

Υλικά

200 γρ. αλεύρι βρώμης

100 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

2 ώριμα μήλα (τριμμένα)

100 ml γιαούρτι

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

Μια πρέζα αλάτι

50 ml φυτικό ρόφημα (π.χ. αμυγδάλου ή βρώμης)

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τα αλεύρια, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και το αλάτι. Τρίβουμε τα μήλα και τα προσθέτουμε στο μείγμα μαζί με το γιαούρτι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα. Αν το μείγμα φαίνεται πολύ πηχτό, προσθέτουμε λίγο φυτικό ρόφημα για να το κάνουμε πιο αφράτο. ‘Ύστερα ρίχνουμε το μείγμα σε μια φόρμα στρωμένη με λαδόκολλα και ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 30–35 λεπτά. Τέλος αφήνουμε τη μηλόπιτα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και απολαμβάνουμε.