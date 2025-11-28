Υγιεινή πουτίγκα λωτού με κακάο και χωρίς ζάχαρη

Μόνο δύο υλικά, χωρίς ζάχαρη, χωρίς μαγείρεμα – μια θρεπτική και σοκολατένια πουτίγκα έτοιμη σε λίγα λεπτά.

Κάθε χρόνο ο λωτός κατακλύζει τον πάγκο της κουζίνας μου: Μαλακός, ζουμερός, με εκείνη τη φυσική γλυκύτητα που δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Και κάθε χρόνο ψάχνουμε έναν τρόπο να τον μετατρέψουμε σε κάτι σοκολατένιο, υγιεινό και… έτοιμο στο λεπτό. Έτσι γεννήθηκε αυτή η πουτίγκα λωτού με κακάο. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς μαγείρεμα, με μόνο με δύο υλικά, αλλά με γεύση τόσο γεμάτη που δεν το πιστεύετε. Ένα μικρό, πολύ απλό γλυκό που αποδεικνύει ότι η φυσική γλύκα της εποχής μπορεί να γίνει πραγματικό επιδόρπιο — βελούδινο, θρεπτικό και 100% φυτικό.

Υλικά

2 πολύ ώριμοι λωτοί περίπου 230 g ο καθένας

20 γρ. κακάο άγλυκο σε σκόνη

Εκτέλεση

Αφαιρούμε το κοτσάνι από τους λωτούς, τους ανοίγουμε στη μέση και με ένα κουτάλι βγάζουμε όλη τη σάρκα και αφαιρούμε τη φλούδα. Βάζουμε τη σάρκα στο μπλέντερ μαζί με το κακάο και χτυπάμε μέχρι να αποκτήσουμε μια λεία, ομοιογενή κρέμα. Μοιράζουμε την κρέμα λωτού και κακάο σε δύο φορμάκια (προηγουμένως λαδωμένα) και τα βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα να σταθεροποιηθούν. Μόλις περάσει ο χρόνος, τα ξεφορμάρουμε και απολαμβάνουμε.

unsplash

Παραλλαγές της συνταγής

Η πουτίγκα λωτού και κακάο είναι εξαιρετικά ευέλικτη. Ορίστε μερικές ιδέες για να την αλλάξετε ή να την εμπλουτίσετε:

Με σταγόνες σοκολάτας: Για πιο έντονη γεύση, πρόσθεσε 40 γρ. σταγόνες κουβερτούρας.

Με κανέλα ή βανίλια: Για αρωματικό τόνο, πρόσθεσε μια πρέζα κανέλα ή μερικές σταγόνες εκχύλισμα βανίλιας.

Με κρέμα καρύδας: Για πιο κρεμώδη και vegan εκδοχή, πρόσθεσε 1–2 κουταλιές φυτική κρέμα, ιδανικά καρύδας.

Με φυσικό γλυκαντικό: Αν θέλετε περισσότερη γλυκύτητα, πρόσθεσε 1 κουταλάκι σιρόπι αγαύης, σφενδάμου ή μέλι.

Με ξηρούς καρπούς: Πασπαλίστε με ψιλοκομμένα καρύδια, φουντούκια ή αμύγδαλα πριν το σερβίρισμα για τραγανότητα.

Πρωτεϊνική εκδοχή: Προσθέστε ένα scoop φυτικές πρωτεΐνες κατά το χτύπημα, ιδανικό για άτομα που αθλούνται.

Σε μορφή παγωτού: Βάλτε το μείγμα σε φόρμες για παγωτίνια και κατάψυξέ το — θα έχετε ένα υγιεινό παγωτό λωτού με κακάο.

Αυτές οι παραλλαγές δίνουν νέες γεύσεις και υφές, φτιάχνοντας ένα γλυκό για κάθε εποχή και προτίμηση. Μπορεί να γίνει γκουρμέ επιδόρπιο ή θρεπτικό σνακ, πάντα ξεκινώντας από την απλότητα των ώριμων λωτών.

Συντήρηση