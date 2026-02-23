Το απόλυτο νηστίσιμο κέικ πορτοκάλι για την Καθαρά Δευτέρα

Αφράτο και ζουμερό νηστίσιμο κέικ πορτοκάλι με φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, ιδανικό για το σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την αρχή της Σαρακοστής και φέρνει μαζί της τη χαρά της απλότητας, των νηστίσιμων γεύσεων και των αρωμάτων που θυμίζουν σπίτι. Ανάμεσα σε λαγάνες, ταραμοσαλάτες και σαρακοστιανά εδέσματα, πάντα υπάρχει χώρος για ένα γλυκό που να ολοκληρώνει το τραπέζι με τον πιο γλυκό και ανάλαφρο τρόπο. Αυτό το νηστίσιμο κέικ πορτοκαλιού είναι η απόδειξη ότι η νηστεία δεν σημαίνει στέρηση, αλλά δημιουργία και απόλαυση.

Φτιαγμένο χωρίς αυγά, γάλα ή βούτυρο, με απλά υλικά όπως νερό και φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, είναι αφράτο, ζουμερό και γεμάτο άρωμα εσπεριδοειδών. Η υφή του παραμένει μαλακή για ημέρες, ενώ η έντονη γεύση πορτοκαλιού το κάνει ιδανικό για να συνοδεύσει τον καφέ ή το τσάι μετά το σαρακοστιανό γεύμα. Ένα γλυκό εύκολο, σπιτικό και απολύτως ταιριαστό με το πνεύμα της Καθαράς Δευτέρας, που θα αγαπήσουν όσοι νηστεύουν αλλά και όσοι απλώς αναζητούν ένα ελαφρύ και αρωματικό κέικ για κάθε στιγμή.

Υλικά

150 γρ. ζάχαρη

200 ml χλιαρό νερό

200 ml φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

100 ml σπορέλαιο (αραχιδέλαιο)

300 γρ. αλεύρι 00 ή αλεύρι τύπου 1

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

Για το γλάσο (προαιρετικά)

100 γρ. άχνη ζάχαρη

2 κουταλιές της σούπας χυμός πορτοκαλιού

Εκτέλεση

Χτυπάμε με ηλεκτρικό μίξερ τη ζάχαρη με το ζεστό νερό και τον χυμό πορτοκαλιού μέχρι να λιώσει τελείως. Προσθέτουμε τα 100 ml λάδι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Προσθέτουμε σταδιακά το κοσκινισμένο αλεύρι μέχρι να έχετε ένα λείο μείγμα χωρίς σβόλους. Ρίχνυομε το ξύσμα πορτοκαλιού και το κοσκινισμένο μπέικιν πάουντερ. Αδειάζουμε το μείγμα σε φόρμα για κέικ 22 εκ., λαδωμένη και αλευρωμένη. Ψήνουμε στον φούρνο στους 170°C για περίπου 40 λεπτά. Κάνουμε πάντα τη δοκιμή με οδοντογλυφίδα – πρέπει να βγαίνει στεγνή. Αφού κρυώσειδιακοσμούμε με απλή άχνη ζάχαρη ή με γλάσο νερού.

Για το γλάσο: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την άχνη ζάχαρη με τον χυμό πορτοκαλιού μέχρι να έχουμε ένα παχύρρευστο γλάσο. Αν είναι πολύ ρευστό και διάφανο, προσθέτουμε λίγη ακόμα άχνη, αν είναι πολύ σφιχτό, προσθέτουμε ελάχιστο υγρό κάθε φορά. Διακοσμούμε με τη βοήθεια ενός κουταλιού.

Επειδή είναι κέικ χωρίς αυγά, δεν φουσκώνει πολύ σε ύψος κατά το ψήσιμο. Το ύψος εξαρτάται αποκλειστικά από τη φόρμα που θα χρησιμοποιήσετε. Με φόρμα ψηλή διαμέτρου 20–22 εκ. θα έχετε πιο ψηλό κέικ, αλλά ίσως χρειαστεί λίγος περισσότερος χρόνος ψησίματος. Καλή απόλαυση.