Σπιτική μαρμελάδα βερίκοκο όπως την έκαναν παλιά

Δείτε πώς να φτιάξετε σπιτική μαρμελάδα βερίκοκο εύκολα και γρήγορα με φρέσκα, ώριμα φρούτα. Ιδανική συνταγή για πλούσια καλοκαιρινή γεύση όλο τον χρόνο.

Η εποχή των βερίκοκων, δυστυχώς, διαρκεί πραγματικά πολύ λίγο. Τα βρίσκουμε μόνο από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο και σπάνια είναι πραγματικά τόσο νόστιμα όσο θα θέλαμε: με έντονο πορτοκαλί χρώμα, ώριμα, σχεδόν να λιώνουν στο στόμα. Όταν τα βρείτε έτσι, είναι πραγματική ευλογία και, αφού τα απολαύσετε φρέσκα, η καλύτερη λύση είναι να ετοιμάσετε μια υπέροχη μαρμελάδα βερίκοκο, ώστε να τα έχετε διαθέσιμα όλο τον χρόνο, με όλη τη θερινή τους γεύση, για να ξεκινάτε όμορφα τη μέρα σας.

Υλικά

1250 γρ. ώριμα βερίκοκα

500 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

20 γρ. χυμός λεμονιού

1 λοβός βανίλιας

unsplash

Εκτέλεση

Για να φτιάξουμε τη μαρμελάδα βερίκοκο, πλένουμε τα φρούτα και τα στεγνώνουμε. Τα κόβουμε στη μέση κατά μήκος και αφαιρούμε το κουκούτσι. Τα κόβουμε σε σχετικά χοντρά κομμάτια και τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Χαράζουμε κατά μήκος τον λοβό βανίλιας, αφαιρούμε τους σπόρους και τους ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Στη συνέχεια κόβουμε τον λοβό στη μέση και τον αφήνουμε κι αυτόν να μαριναριστεί μαζί με τα φρούτα (χρησιμοποιούμε μόνο το μισό, το υπόλοιπο μπορεί να αξιοποιηθεί αλλού). Στύβουμε μισό λεμόνι και προσθέτουμε τον χυμό, αφού τον έχουμε σουρώσει.

Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά και σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη, σε επαφή με τα φρούτα. Τα αφήνουμε στο ψυγείο για 6 ώρες ή περισσότερο. Μετά τον απαιτούμενο χρόνο, βγάζουμε τα βερίκοκα από το ψυγείο και τα μεταφέρουμε μαζί με τα υγρά τους σε μια κατσαρόλα. Τα βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα φρούτα. Όταν εμφανιστεί αφρός, τον αφαιρούμε με κουτάλα. Σβήνουμε τη φωτιά και αφαιρούμε τα κομμάτια της βανίλιας.

Πολτοποιούμε το μείγμα με εργαλείο για πουρέ ή μύλο λαχανικών. Ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα σε πολύ χαμηλή φωτιά. Με θερμόμετρο κουζίνας ελέγχουμε ώστε να μην ξεπεράσει τους 105°C, για να μην καραμελώσει υπερβολικά η ζάχαρη. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, κάνουμε το τεστ του πιάτου: ρίχνουμε λίγες σταγόνες σε κρύο πιάτο και αν δεν τρέχουν, η μαρμελάδα είναι έτοιμη. Η μαρμελάδα όταν είναι ζεστή μπορεί να φαίνεται ρευστή, αλλά θα πήξει όταν κρυώσει. Την μεταφέρουμε σε αποστειρωμένα βάζα, τα κλείνουμε καλά και τα αναποδογυρίζουμε. Είναι έτοιμη.

Συμβουλές

Για όσους ακολουθούν vegan διατροφή, να προσέχουν τη ζάχαρη που χρησιμοποιούν, αν και η συνταγή πετυχαίνει με όλους τους τύπους ζάχαρης. Τα βερίκοκα είναι αρκετά όξινα, γι’ αυτό προτείνεται η ποσότητα ζάχαρης που αναφέρεται. Μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τη γεύση. Ο χρόνος μαριναρίσματος είναι 6 ώρες, αλλά ιδανικά μπορεί να φτάσει και τις 12 (όλη τη νύχτα), ώστε η ζάχαρη να απορροφήσει καλύτερα τα υγρά και να ενισχυθεί η γεύση. Για την αποστείρωση των βάζων, τα βράζουμε μαζί με τα καπάκια τυλιγμένα σε πετσέτα για να μην σπάσουν. Στη συνέχεια τα στεγνώνουμε στον φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία. Μετά το γέμισμα, τα αναποδογυρίζουμε για να δημιουργηθεί κενό.