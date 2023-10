3 out of the box συνταγές με κοτόπουλο που θα ενθουσιάσουν τους καλεσμένους σου

Εντυπωσίασε την παρέα σου στην επόμενη σας φθινοπωρινή μάζωξη για ταινία ή επιτραπέζιο, με ένα αγαπημένο υλικό που όλοι έχουμε στο ψυγείο ή την κατάψυξή μας.

Το καλοκαίρι είναι πλέον μια όμορφη ανάμνηση και όλοι έχουμε μπει ξανά στους ρυθμούς μας. Και ενώ μπορεί ακόμα ο καιρός να μην είναι και τόσο φθινοπωρινός, όμως σίγουρα σηκώνει συγκεντρώσεις στο σπίτι, με κρασί, καλή παρέα και καλό φαγητό. Εξάλλου όταν οι φίλοι μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι, χτίζουν τις καλύτερες αναμνήσεις.

Τι χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή που θα μαζευτείτε όλοι μαζί; Κάτι εύκολο και απλό για να φάτε, το οποίο παράλληλα θα τους εντυπωσιάσει με τη νοστιμιά και την εμφάνισή του. Το κοτόπουλο που έχουμε σχεδόν όλοι στο ψυγείο ή στην κατάψυξή μας, μπορεί να απογειώσει μια τέτοια βραδιά. Κι όχι όποιο κι όποιο κοτόπουλο, αλλά το Ελαιοπουλάκι, το μοναδικό και πεντανόστιμο κοτόπουλο που σίγουρα θα αφήσει τους καλεσμένους σου κατενθουσιασμένους.

Το Ελαιοπουλάκι, γέννημα θρέμμα της οικογένειας Αγγελάκη, δεν έχει κερδίσει μόνο εμάς αλλά και τις αγορές του εξωτερικού. Όπως και τους κριτές πολλών διεθνών διαγωνισμών! Ακολουθεί μια πολύ ιδιαίτερη 100% φυτική διατροφή που βασίζεται στο αγνό ελαιόλαδο και το καλαμπόκι. Γι’ αυτό είναι τόσο νόστιμο και ζουμερό και έχει αυτό το υπέροχο, χρυσαφένιο χρώμα. Την ίδια στιγμή έχει και σημαντικά διατροφικά οφέλη, καθώς είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και σελήνιο - ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας.

Επειδή, λοιπόν, η επιτυχία μιας βραδιάς με φίλους οφείλεται κατά κύριο λόγο στο φαγητό και επειδή σίγουρα θέλεις να τους ετοιμάσεις κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό την επόμενη φορά, σου προτείνουμε 3 out of the box συνταγές με το πατενταρισμένο και πολυβραβευμένο Ελαιοπουλάκι – η επιτυχία είναι εγγυημένη!

Μουσική, φωτισμός, τραπέζι έτοιμα…το μόνο που μένει είναι να ανάψεις τα μάτια της κουζίνας για μαγείρεμα.

Ογκρατέν με κοτόπουλο και τυρί κότατζ

Συνταγή: Gabriel Nikolaidis

Υλικά

500 γρ βίδες ζυμαρικά

30 ml ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο Ελαιοπουλάκι ®, Αγγελάκης

400 γρ, μανιτάρια σαμπινιόν

2 πιπεριές φλωρίνης

1 κτγ πάπρικα γλυκιά

1 κτγ μπούκοβο

Για την κρέμα cottage cheese

600 γρ cottage cheese

4 αυγά

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε κώβοντας το κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές. Σε ένα φαρδύ τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, σοτάρουμε το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κοτόπουλο και το σοτάρουμε να πάρει χρώμα. Και ύστερα προσθέτουμε την πιπεριά, τα μανιτάρια κι ανακατεύουμε. Τέλος, προσθέτουμε την πάπρικα, το μπούκοβο ανακατεύουμε κι αφήνουμε στην άκρη.

Για την κρέμα κότατζ

Στον κάδο του μπλέντερ βάζουμε τα ασπράδια από 2 αυγά και ακόμα 2 αυγά ολόκληρα. Τέλος προσθέτουμε το τυρί κότατζ, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Για το στήσιμο

Βράζουμε τα ζυμαρικά για 2 λεπτά λιγότερο από όσο αναγράφεται στις οδηγίες της συσκευασίας. Τα σουρώνουμε και τα μεταφέρουμε στο ταψί μας. Ύστερα προσθέτουμε το κοτόπουλο, τη μισή ποσότητα από την κρέμα κότατζ και τη μισή ποσότητα από το τριμμένο τυρί. Ανακατεύουμε καλά και περιχύνουμε με την υπόλοιπη ποσότητα από την κρέμα κότατζ. Ψήνουμε για 30 λεπτά στους 180°C στον αέρα στη μεσαία σχάρα. Βγάζουμε από το φούρνο, προσθέτουμε το υπόλοιπο τυρί και ψήνουμε για ακόμα 15-20 λεπτά να πάρει χρώμα το τυρί.

Καλή απόλαυση.

Burger με πράσινο ψωμάκι και μπιφτέκι με βρώμη

Σεφ: Ντίνα Νικολάου

Υλικά

Για το ψωμάκι

150 γρ σπανάκι baby

400 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι μαγιά ξηρή (7-8γρ)

65 γρ γάλα σε σκόνη

1 μεγάλο αυγό

1 κουτ.γλυκού αλάτι

2 κουτ.σούπας ελαιόλαδο

120 ml νερό χλιαρό

Θαλασσινό αλάτι, για την επιφάνεια

Λίγο αλάτι για το άλειμμα

Για τα burgers

8 μπιφτέκια Ελαιοπουλάκι με βρώμη, Αγγελάκης

Για τη σάλτσα μουστάρδας

100 γρ μουστάρδα Ντιζόν

Χυμό από ½ πορτοκάλι

2 κουτ. σούπας μαγιονέζα

1 κουτ. γλυκού κύμινο σκόνη

Αλάτι, πιπέρι

Για το σερβίρισμα

Σπανάκι baby

8 φέτες κασέρι

4-5 αγγουράκια πίκλες, κομμένα σε φέτες

Κέτσαπ

Εκτέλεση

Για τα ψωμάκια

Ζεσταίνουμε καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι. Ρίχνουμε 1 κουταλιά ελαιόλαδο και προσθέτουμε το σπανάκι. Το σοτάρουμε μέχρι να πέσει ο όγκος του και να μαραθεί και αποσύρουμε από τη φωτιά. Στραγγίζουμε καλά το σπανάκι και το αφήνουμε να κρυώσει. Στη συνέχεια το μεταφέρουμε σε μπλέντερ και το πολτοποιουμε μέχρι να γίνει κρέμα.

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, το γάλα σκόνη και τη μαγιά. Προσθέτουμε το αυγό και τον πουρέ από το σπανάκι και το σπορέλαιο και ξεκινάμε να ζυμώνουμε με τον γάντζο. Ρίχνουμε το αλάτι και αρχίζουμε να προσθέτουμε το νερό (η ποσότητα που θα προσθέσουμε εξαρτάται από την υγρασία που έχει το σπανάκι), ζυμώνοντας για 6-8 λεπτά (αν ζυμώσουμε με τα χέρια χρειάζεται περίπου 10-12 λεπτά) μέχρι να δημιουργηθεί μια απαλή και ελαστική ζύμη. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί για 1 ώρα.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C αερόθερμο. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 8 burger βάρους 80-90 γρ. και πλάθουμε σε στρογγυλά μπαλάκια. Τα μεταφέρουμε σε λαμαρίνα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί, τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε για 30 λεπτά να φουσκώσουν.

Τέλος αλείφουμε τα ψωμάκια με λίγο γάλα, πασπαλίζουμε με θαλασσινό αλάτι και ψήνουμε για 20-25 λεπτά. Τα βγάζουμε από το φούρνο και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Για τα burger

Σε ένα ταψάκι στρωμένο με αντικολλητικό χάρτι, βάζουμε τα μπιφτέκια. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C αερόθερμο για 20-25 λεπτά.

Για τη σάλτσα

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά.

Για το σερβίρισμα

Κόβουμε τα ψωμάκια στη μέση και απλώνουμε αρκετή από τη σάλτσα μουστάρδας. Βάζουμε λίγη κέτσαπ, στρώνουμε φύλλα σπανάκι, 1 φέτα κασέρι, πίκλες και το μπιφτέκι. Σκεπάζουμε με τα άλλα ψωμάκια και σερβίρουμε.

Καλή απόλαυση.

Flatbread pizzas με leftover ψητό κοτόπουλο

Συνταγή: the eaters

Υλικά

350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3 κουταλιές ελαιόλαδο

150 ml χλιαρό νερό

1 φακελάκι μαγιά

1/2 κουταλάκι αλάτι

1 κουταλιά ζάχαρη κρυσταλλική

200 γραμμάρια σως τσενταρ

200 γραμμάρια κοτόπουλο στήθος

Σχοινόπρασο

150 γραμμάρια μπάρμπεκιου σως

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200οC. Εν τω μεταξύ σε ένα μπολ διαλύουμε την μαγιά με το νερο. Προσθέτουμε την ζάχαρη, το αλεύρι και το αλάτι και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια κολλώδης ζύμη. Τέλος αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 30 λεπτά σε ζεστό μέρος.

Αφού περάσει ο χρόνος παίρνουμε τη ζύμη και τη χωρίζουμε σε 4 κομμάτια. Ύστερα με την παλάμη μας ή με έναν πλάστη, σε ελαφρά αλευρωμένο πάγκο, ανοίγουμε λεπτές πίτες τις λαδώνουμε ελάχιστα και τις ψήνουμε για 10 λεπτά. Τις βγάζουμε από τον φούρνο και αλείφουμε την μπάρμπεκιου σως και από πάνω ρίχνουμε το κοτόπουλο και ψήνουμε για ακόμα 2-3 λεπτά. Τέλος με ένα κορνέ βάζουμε την τσένταρ σως και ρίχνουμε το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.

Καλή απόλαυση και να περάσετε όμορφα...