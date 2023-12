Xmas Food Guide: Τι δεν πρέπει να λείπει από το γιορτινό σου τραπέζι

It’s the most wonderful time of the year…

Τα Χριστούγεννα όλα γίνονται πιο όμορφα και μαγικά. Αγάπη, ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους, μικρές εκπλήξεις και μια μαγική σκόνη που κάνει όλους να συνειδητοποιήσουν τι είναι σημαντικό στη ζωή.

Από το τζάκι μέχρι το σπίτι, τον δρόμο και όλη την πόλη, τα πάντα είναι φωτισμένα και λάμπουν τα Χριστούγεννα. Είναι μια εποχή του χρόνου που όλα μοιάζουν να ζωντανεύουν και ο κόσμος γεμίζει με τον ήχο της μουσικής και τα γέλια των παιδιών. Το πνεύμα των Χριστουγέννων φέρνει κοντά τους ανθρώπους και μας ενθαρρύνει να είμαστε πιο γενναιόδωροι και πιο συμπονετικοί ο ένας προς τον άλλο.

Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα την περίοδο των Χριστουγέννων είναι ο τρόπος που συνδεόμαστε με τους αγαπημένους μας. Οι αναμνήσεις των δείπνων με φίλους και συγγενείς κάτω από την γιορτινή ατμόσφαιρα με τα κλασικά αγαπημένα γιορτινά τραγούδια και η μυρωδιά των αγαπημένων μας εδεσμάτων, πάντα θα μας κάνουν να αναπολούμε και κάθε χρόνο να ανυπομονούμε για αυτή την γιορτή. Άλλωστε, δεν μπορούμε να φανταστούμε τα Χριστούγεννα χωρίς φαγητό- και για την ακρίβεια καλό φαγητό.

Και τι δεν πρέπει να λείπει με τίποτα φέτος από το γιορτινό τραπέζι; Μα φυσικά τα κοτόπουλα Αγγελάκη. Γιατί όμως τα συγκεκριμένα κοτόπουλα; Πολύ απλά γιατί εκτρέφονται στις ιδιόκτητες φάρμες της εταιρείας στην Εύβοια, στις καλύτερες συνθήκες και είναι πιστοποιημένα από τον Agrocert για τη διατροφή τους με φυτικές τροφές που αποτελούνται από άριστης ποιότητας δημητριακά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Η Αγγελάκης διαθέτει επίσης τη μοναδική σειρά προϊόντων Ελαιοπουλάκι®, ένα πολύ νόστιμο και ζουμερό κοτόπουλο με πολλαπλά οφέλη, καθώς αποτελεί πηγή σεληνίου, ενός ιχνοστοιχείου με ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας, ενώ είναι πλούσιο σε Βιταμίνη Β3 και Βιταμίνη Β6, που μεταξύ άλλων, θωρακίζει και το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε τα γιορτινά σας τραπέζια αξέχαστα δεν έχετε παρά να επιλέξετε και να μαγειρέψετε για τους αγαπημένους σας με τα μοναδικά εκλεκτά κοτόπουλα Αγγελάκης. Ας δούμε μαζί τις παρακάτω πεντανόστιμες συνταγές.

Μια πρωτότυπη πρόταση: Χριστουγεννιάτικη κοτοσαλάτα με ρόδι και φυστίκια

Chef (συνταγή - φωτογραφία) Ντίνα Νικολάου

Υλικά

500 γρ. φιλέτο στήθος κοτόπουλο Αγγελάκης

1 κρεμμύδι καθαρισμένο, ολόκληρο

1 φύλλο δάφνη

2-3 γαρύφαλα ολόκληρα

2-3 κόκκους μπαχάρι

2 μεγάλες πατάτες

3 χοντρά καρότα

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

5 αυγά

100 γρ. φυστίκια αράπικα, αλατισμένα

300 γρ. μαγιονέζα

150 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

3 κουτ. σούπας μουστάρδα Ντιζόν

1 κουτ. γλυκού κύμινο σκόνη

Σπόρους από 3-4 ρόδια

Λίγο ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200°C αερόθερμο. Καθαρίζετε τις πατάτες και τα καρότα και τα βάζετε στο κέντρο ενός αντικολλητικού χαρτιού. Τα αλατοπιπερώνετε, ραντίζετε με λίγο ελαιόλαδο και κλείνετε το χαρτί σε πακέτο.

Στη συνέχεια ψήνετε τα λαχανικά για 30-40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Βγάζετε τα λαχανικά από το φούρνο, τα αφήνετε να κρυώσουν και τα κόβετε σε μικρούς κύβους. Βάζετε τα φιλέτα κοτόπουλου σε μια κατσαρόλα με νερό, προσθέτετε το ολόκληρο κρεμμύδι, τη δάφνη, τα γαρύφαλλα, το μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι και βάζετε για 25-30 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα φιλέτα.

Ύστερα τα βγάζετε από την κατσαρόλα και μόλις μπορέσετε να τα πιάσετε, τα κόβετε σε μικρούς κύβους. Βάζετε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι 2 κουταλιές ελαιόλαδο να ζεσταθεί καλά. Και βάζετε τα φιλέτα στο τηγάνι και τα ροδοκοκκινίζετε.

Βράζετε τα αυγά για να γίνουν σφιχτά. Τα καθαρίζετε, τα ψιλοκόβετε και τα αλατοπιπερώνετε. Εν τω μεταξύ σε ένα μπολ ανακατεύετε την μαγιονέζα, το γιαούρτι, τη μουστάρδα, το κύμινο και αλατοπίπερο.

Στρώνετε σε μια μεγάλη στρογγυλή φόρμα, ένα κομμάτι μεμβράνης και απλώνετε ολόγυρα 2 κουταλιές από το μείγμα της μαγιονέζας. Στρώνετε σε σειρές το μισό κοτόπουλο, τα μισά καρότα, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τα αυγά, μια δόση μαγιονέζας και τα υπόλοιπα από το κοτόπουλο και τα καρότα. Τελειώνετε με τις ψημένες πατάτες. Σκεπάζετε τη φόρμα με μεμβράνη και την αφήνετε στο ψυγείο για 2 ώρες τουλάχιστον.

Αναποδογυρίζετε τη φόρμα σε μια πιατέλα και καλύπτετε την κοτοσαλάτα με τα φυστίκια και τους σπόρους ροδιού. Αφήνετε την κοτοσαλάτα στο ψυγείο μέχρι την ώρα του σερβιρίσματος.

Καλή απόλαυση

Κλασσική αξία που λατρεύουν όλοι και gluten free: Ρολό κοτόπουλο με πορτοκάλι, δενδρολίβανο, ρόδι και πατάτες

Chef (συνταγή - φωτογραφία) Αλέξανδρος Παπανδρέου

Υλικά

1 συσκευασία ρολό κοτόπουλο Αγγελάκης

1½ κιλό πατάτες

2 σκελίδες σκόρδο

3 πορτοκάλια ξύσμα και χυμό

½ λεμόνι τον χυμό του

60 ml ελαιόλαδο

2 κουταλιές μαύρη ζάχαρη

1 ρόδι καθαρισμένο

4 κλαδάκια δενδρολίβανο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι τοποθετείτε το ξύσμα και τον χυμό από το 1 πορτοκάλι μαζί με την μαύρη ζάχαρη και το αφήνετε να βράσει για 1-2 λεπτά, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να δέσει λίγο το μείγμα. Τοποθετείτε το ρόλο κοτόπουλο σε ένα μεγάλο πυρέξ, με ένα πινέλο το περνάτε με το μείγμα πορτοκαλιού ζάχαρης και πασπαλίζετε με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβετε τις πατάτες κυδωνάτες, ψιλοκόβετε το σκόρδο και τα τοποθετείτε περιμετρικά του ρολού κοτόπουλο. Προσθέτετε το ξύσμα και τον χυμό από τα υπόλοιπα πορτοκάλια, το χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, τα 2 κλαδάκια δενδρολίβανο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύετε καλά. Στη συνέχεια ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180ο C, πάνω-κάτω αντιστάσεις, για 60-65 λεπτά.

Στα τελευταία 15 λεπτά αποσύρετε το πυρέξ από τον φούρνο, προσθέτετε το ρόδι και το υπόλοιπο δενδρολίβανο και συνεχίζετε το ψήσιμο μέχρι να είναι έτοιμο το ρολό κοτόπουλο και οι πατάτες. Όταν το ρολό κοτόπουλο είναι έτοιμο, το αποσύρετε από τον φούρνο, το κόβετε σε φέτες και σερβίρετε σε μεγάλα ατομικά πιάτα με λίγο ελαιόλαδο και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω.

Καλή απόλαυση

Τραπέζι χωρίς τάρτα δεν γίνεται: Τάρτα με Κοτόπουλο, πράσο και γραβιέρα

Συνταγή – φωτογραφία by eaters

Έτοιμο φύλλο για τάρτα

1 κ.σ. ελαιόλαδο

60 γρ. βούτυρο

2 μεγάλα πράσα, κομμένα σε ροδέλες

3 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

2 κ.σ. μουστάρδας

1 φιλέτο στήθος κοτόπουλο Ελαιοπουλάκι ψημένο και ξεψαχνισμένο

3 μεγάλα αυγά

250 ml κρέμα γάλακτος

60 γρ. γραβιέρα τριμμένη

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180. Απλώνετε το φύλλο για τάρτα σε ταρτιέρα 24 εκ και την τρυπάτε με πιρούνι.

Απλώνετε αντικολλητικό χαρτί και ρίχνετε κεραμικά φασόλια για ψήσιμο (ή εναλλακτικά με ρύζι ή ξερά φασόλια ) και ψήνετε για 20 λεπτά. Αφαιρείτε το χαρτί και τα κεραμικά φασόλια και επιστρέφετε στο φούρνο για άλλα 5 λεπτά, μέχρι η ζύμη σας πάρει ένα ωραίο χρώμα

Σε αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και το βούτυρο. Σωτάρετε τα πράσα και τα φύλλα από το θυμάρι για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Απλώνετε στη βάση της τάρτας τη μουστάρδα και στη συνέχεια το μείγμα με τα πράσα και το θυμάρι. Τέλος προσθέτετε το ψημένο κοτόπουλο

Σε ένα άλλο μπολ, ανακατεύτε μαζί τα αυγά, τη κρέμα γάλακτος και τη γραβιέρα. Ρίχνετε το μείγμα με τα αυγά στην τάρτα και αλατοπιπερώνετε. Τέλος ψήνετε την τάρτα για 25-30 λεπτά μέχρι πάρει χρυσαφί χρώμα.

Καλή απόλαυση και καλές γιορτές.

