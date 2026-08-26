Τηγανητό ρύζι με λαχανικά: Η ασιατική συνταγή που θα σου λύσει τα χέρια

Ένα πολύχρωμο και γεμάτο γεύση ασιατικό πιάτο με τραγανά λαχανικά, αυγά και σάλτσα σόγιας, που δίνει νέα ζωή στο ρύζι που περίσσεψε και ετοιμάζεται εύκολα στο τηγάνι.

Το τηγανητό ρύζι είναι ένα χαρακτηριστικό πιάτο πολλών ασιατικών κουζινών και, όπως συμβαίνει με αρκετά παραδοσιακά πιάτα, δεν ακολουθεί μία αυστηρά καθορισμένη συνταγή. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκε ως ένας νόστιμος τρόπος αξιοποίησης του λευκού ρυζιού που περίσσευε. Έτσι, η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να αποτελέσει περισσότερο μια βάση, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με την εποχή ή με τα λαχανικά που έχετε διαθέσιμα στο ψυγείο.

Είναι ένα πολύχρωμο, απλό και χορταστικό πιάτο. Εδώ το ετοιμάζουμε με αυγά, αλλά μπορείτε να το κάνετε πλήρως φυτικό αντικαθιστώντας τα αυγά με τραγανό τόφου. Εναλλακτικά, για μια πιο πλούσια εκδοχή, μπορείτε να προσθέσετε λεπτοκομμένο κρέας ή γαρίδες. Με λίγα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για μια συγκεκριμένη συνταγή, αλλά για μια εξαιρετική ιδέα για να αξιοποιήσετε το ρύζι που περίσσεψε και να δώσετε ποικιλία στο εβδομαδιαίο μενού, περιορίζοντας παράλληλα τη σπατάλη τροφίμων.

Υλικά

200 γρ. ρύζι1 φρέσκο κρεμμυδάκι

½ εκ. φρέσκια ρίζα τζίντζερ

1 σκελίδα σκόρδο

1 πιπερίτσα τσίλι, προαιρετικά

150 γρ. καρότα

150 γρ. φρέσκος ή κατεψυγμένος αρακάς

3 αυγά

1 φλιτζανάκι σάλτσα σόγιας

1 φλιτζανάκι κρασί ρυζιού ή λευκό κρασί

Σπορέλαιο, όσο χρειαστεί

Αλάτι

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Εκτέλεση

Ξεπλένουμε το ρύζι με κρύο νερό μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό και το αφήνουμε να στραγγίσει για περίπου 15 λεπτά. Βάζουμε το πλυμένο και στραγγισμένο ρύζι σε μια μεγάλη κατσαρόλα και προσθέτουμε τόσο νερό ώστε να το καλύπτει περίπου κατά ένα δάχτυλο. Αφήνουμε το νερό να πάρει βράση και στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ελάχιστο. Σκεπάζουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου 12 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να βγαίνει ατμός από το καπάκι. Δεν ανοίγουμε καθόλου το καπάκι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το ρύζι να κρυώσει ελαφρώς, πάντα σκεπασμένο, για περίπου 10 λεπτά.

Πλένουμε, καθαρίζουμε και κόβουμε τα καρότα σε μικρούς κύβους. Πλένουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι και κόβουμε σε λεπτές ροδέλες το λευκό μέρος. Κρατάμε το πράσινο μέρος για το σερβίρισμα. Τρίβουμε το τζίντζερ και το σκόρδο. Χτυπάμε τα αυγά σε ένα μπολ με μια πρέζα αλάτι. Στη συνέχεια ε ένα μεγάλο τηγάνι ή σε γουόκ προσθέτουμε αρκετό σπορέλαιο και το αφήνουμε να ζεσταθεί σε χαμηλή φωτιά μαζί με το σκόρδο, το τζίντζερ και το τσίλι, αν χρησιμοποιήσουμε.

Έπειτα προσθέτουμε τα καρότα και τον αρακά, δυναμώνουμε τη φωτιά και σοτάρουμε τα λαχανικά για 3-4 λεπτά, μέχρι να παραμείνουν τραγανά αλλά να έχουν μαγειρευτεί. Αν χρησιμοποιούμε κατεψυγμένο αρακά, τον προσθέτουμε πρώτα και παρατείνουμε το μαγείρεμά του για λίγα λεπτά. Προσθέτουμε στα τραγανά λαχανικά το χλιαρό ή κρύο πλέον ρύζι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια το πιέζουμε ελαφρά στα τοιχώματα του τηγανιού, ώστε να δημιουργηθεί μια ελαφριά κρούστα.

Όταν το ρύζι αρχίσει να παίρνει λίγο χρώμα, δημιουργούμε έναν κενό χώρο στο κέντρο του τηγανιού και ρίχνουμε εκεί τα χτυπημένα αυγά. Ανακατεύουμε αμέσως, φέρνοντας το ρύζι από τις άκρες προς το κέντρο, ώστε το αυγό να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Σβήνουμε με το κρασί ρυζιού ή το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τη σάλτσα σόγιας και λίγο αλάτι, προσέχοντας την αλμύρα που ήδη έχει η σάλτσα σόγιας. Ανακατεύουμε και σοτάρουμε για ακόμη 1 λεπτό. Μεταφέρουμε το τηγανητό ρύζι σε ελαφρώς λαδωμένα μπολάκια και πασπαλίζουμε με τις πράσινες ροδέλες από το φρέσκο κρεμμυδάκι και σερβίρουμε αμέσως.