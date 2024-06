The Lynx Mountain Resort: Σε ένα τριήμερο ταξίδι στη Φλώρινα, ανακάλυψα τι σημαίνει premium εμπειρία διαμονής

Στο The Lynx Mountain Resort, σε ένα υπερσύγχρονο mountain resort στην «καρδιά» της φύσης, ανακάλυψα τη μαγική Φλώρινα, καθώς και την ευρύτερη περιοχή, αλλά κυρίως ανακάλυψα ξανά τον εαυτό μου

Ανανέωση, επανεκκίνηση και ελευθερία. Με αυτές τις τρεις λέξεις μπορώ να περιγράψω το τι σημαίνει για μένα η άνοιξη. Την εποχή που όλα γύρω μας αναγεννιούνται και ανθίζουν ξανά, με πιάνει πάντα μια ακαταμάχητη όρεξη να έρθω σε επαφή με τις μαγικές εικόνες της φύσης, να απομακρυνθώ από τους φρενήρεις ρυθμούς της πολύβουης πόλης, να απολαύσω στιγμές χαλάρωσης και να ανακαλύψω την απαράμιλλη γοητεία των ελληνικών τόπων.

Αυτήν την άνοιξη, είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε έναν must ταξιδιωτικό προορισμό του Ελληνικού Βορρά, την αφοπλιστική Φλώρινα, και πραγματικά, δεν ξέρω εάν μπορώ να βρω τα κατάλληλα λόγια για να αποτυπώσω με ακρίβεια μέσα σε λίγες φράσεις όσα είδα, ένιωσα και βίωσα. Στο άκουσμα του προορισμού της Φλώρινας πάντα μου έρχονταν στη σκέψη τα άγρια τοπία φυσικής ομορφιάς, τα γραφικά χωριά και τα ανεξερεύνητα μονοπάτια, αλλά ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό πως σε ένα μέρος, «αγκαλιασμένο» από το καταπράσινο δάσος και με αμφιθεατρική θέα στην πόλη της Φλώρινας, θα ζούσα τρεις αξέχαστες μέρες εμπειριών και απολαύσεων. Στο The Lynx Mountain Resort, σε ένα υπερσύγχρονο mountain resort στην «καρδιά» της φύσης, ανακάλυψα τη μαγική Φλώρινα, καθώς και την ευρύτερη περιοχή, αλλά κυρίως ανακάλυψα ξανά τον εαυτό μου.

Εκεί που κάποτε λειτουργούσε το πρώην ξενοδοχείο Ξενία, σήμερα βρίσκεται το The Lynx Mountain Resort, ένα destination resort που κάθε εποχή προσφέρει κάτι διαφορετικό στον επισκέπτη. Από το πρώτο λεπτό που φτάνεις εκεί, μπορείς να αντιληφθείς την ουσία της πεντάστερης φιλοξενίας και το slow-living. Εξάλλου, όταν το μάτι σου σε κάθε γωνιά του ξενοδοχείου «χάνεται» στο απαράμιλλο φυσικό κάλλος, όταν η πρώτη εικόνα που αντικρίζεις από το δωμάτιό σου κάθε πρωί που ξυπνάς είναι το καταπράσινο τοπίο της Φλώρινας που «αγκαλιάζεται» από το απέραντο γαλάζιο του ουρανού, κι όταν ο τελευταίος ήχος που ακούς κάθε βράδυ πριν ξαπλώσεις, είναι το θρόισμα των φύλλων από τα δέντρα, τότε ξέρεις ότι αυτό το ταξίδι, δύσκολα θα φύγει από τη μνήμη σου.

Γευσιγνωσία στο Κτήμα Καρανίκα

Στο The Lynx Mountain Resort ζεις μια premium εμπειρία φιλοξενίας

Στο The Lynx Mountain Resort, όλα είναι σχεδιασμένα και προσεκτικά επιμελημένα, έτσι ώστε να βρίσκονται σε αρμονία με τη φύση. Αφετηρία, τα 38 υπερσύγχρονα και μινιμαλιστικά δωμάτια και σουίτες του ξενοδοχείου, με πλήρεις παροχές, 24ωρη λειτουργία υποδοχής και υψηλά standards, όπου τα όνειρά σου μπορούν να γίνουν (κυριολεκτικά) πραγματικότητα. Στο Deluxe Mountain View, θα θαυμάσεις το εντυπωσιακό τοπίο της περιοχής, απολαμβάνοντας από το μπαλκόνι σου την απολαυστική θέα στο δάσος. Στο Superior City View, θα «ταξιδέψεις» στον χρόνο μέσα από την εκπληκτική θέα στην πόλη της Φλώρινας και στα Premium Rooms, τα μεγαλύτερα δωμάτια του ξενοδοχείου, θα βιώσεις μια πολυτελή και άνετη διαμονή με θέα στις πίστες του χιονοδρομικού της Βίγλας. Οι σουίτες του ορεινού θέρετρου, The Lynx Suite και The Lynx Grand Suite, θα απογειώσουν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια τη διαμονή σου, εάν αναζητάς την ύψιστη ιδιωτικότητα και άνεση.

«Me time» στο White Mist Spa

Και επειδή το slow-living θέτει στο επίκεντρό του τη χαλάρωση του μυαλού, της ψυχής και του σώματος, η αξία του «me time» αναδεικνύεται απολαυστικά στο White Mist Spa του The Lynx Mountain Resort. Εάν χρειάζεσαι περισσότερο από ποτέ λίγη χαλάρωση, τόνωση, και αποτοξίνωση, στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, θα βρεις μια μικρή «όαση» που σε προσκαλεί να κάνεις ένα πολύτιμο self care δώρο στον εαυτό σου. Γιατί σου αξίζει. Ο προσεκτικά σχεδιασμένος χώρος, η ηρεμιστική ενέργεια που αποπνέει και οι εκπληκτικές μυρωδιές, είναι ο απόλυτος συνδυαμός για μια πολυτελή εμπειρία χαλάρωσης. Μπαίνοντας στον χώρο, μαγικά η κούραση, το άγχος και κάθε αρνητική σκέψη, εξαφανίζονται.

Ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, υπηρεσίες SPA που περιλαμβάνουν περιποιήσεις προσώπου, σώματος και μασάζ και προσφέρονται από τους εξειδικευμένους και έμπειρους θεραπευτές, συνθέτουν μια πραγματική εμπειρία χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Κι εκεί που πιστεύεις πως η εμπειρία σου έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, τη στιγμή που θα αντικρίσεις το εξωτερικό jacuzzi (forest Jacuzzi) του White Mist Spa, θα μείνεις να αναρωτιέσαι εάν βρίσκεσαι στον παράδεισο. Ναι, βρίσκεσαι. Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, μέσα στην αγκαλιά του δάσους, στο forest Jacuzzi του White Mist Spa, με πανοραμική θέα στην κινηματογραφική πόλη της Φλώρινας, θα αφεθείς σε ένα ατελείωτο ταξίδι απόλαυσης και στην απόλυτη wellness εμπειρία.

Στον γαστρονομικό «παράδεισο» του Six Lakes Restaurant

Οι γεύσεις αποκτούν νόημα όταν τις απολαμβάνεις σε ένα μέρος με θέα ένα τοπίο άγριας ομορφιάς. Πόσο μάλλον, όταν μιλάμε για τις γεύσεις της Δυτικής Μακεδονίας, που φημίζεται για τη γαστρονομική της κληρονομιά. Στο Six Lakes Restaurant, το εστιατόριο του The Lynx Mountain Resort, που πήρε το όνομά του από τις έξι λίμνες που βρίσκονται στην περιοχή, θα απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα βασισμένα σε τοπικές συνταγές, αλλά και πιάτα από τη διεθνή κουζίνα. Ο Head Chef Δημήτρης Τσανανάς, και η ομάδα του, καταφέρνουν με έναν μοναδικό τρόπο να δημιουργήσουν ελληνικό φαγητό βασισμένο στην πολύτιμη παράδοση, αλλά και φαγητό που εμπλουτίζεται με σύγχρονες και γκουρμέ πινελιές.

Στο Six Lakes Restaurant, το πρωινό, το μεσημεριανό γεύμα ή το δείπνο, μετατρέπονται σε μια εμπειρία υψηλών γεύσεων, μια εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη, απολαμβάνοντας πάντα την πανοραμική θέα της καταπράσινης Φλώρινας. Σκέψου, απλώς η ημέρα σου να ξεκινάει και να τελειώνει κάπως έτσι: Με ένα υπέροχο και γευστικό brunch που περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων, ζεστά πιάτα a-la-minute, πάντα μαζί με τον αγαπημένο σου καφέ ή ρόφημα, και με ένα συναρπαστικό δείπνο με πιάτα που δεν μπορείς να σταματήσεις να δοκιμάζεις, αλλά και μια wine list για το ιδανικό pairing με κάθε γεύση.

Η ίδια συναρπαστική εμπειρία, θα συνεχιστεί στο Cedrus Bar του The Lynx Mountain Resort. Κλασσικές επιλογές ποτών, signature cocktails και μια τεράστια λίστα με σνακ, που ετοιμάζονται από έμπειρους bartenders και chefs, θα κάνουν το βράδυ σου ξεχωριστό. Εσύ, το μόνο που έχεις να κάνεις, είναι να καθίσεις αναπαυτικά στο σαλόνι του μπαρ, να θαυμάσεις τη θέα της πόλης και να παραγγείλεις το ποτό που θα χαράξει στη μνήμη σου την εμπειρία και τη διαμονή σου στο The Lynx Mountain Resort.

Εμένα, πάντως, αυτές οι τρεις μέρες στο The Lynx Mountain Resort με έκαναν να καταλάβω ότι η ουσία της πολυτέλειας, πηγάζει από την απλότητα και την αυθεντικότητα. Από μια απλότητα, στην οποία «πρωταγωνιστούν» οι μοναδικές στιγμές θαλπωρής σε ένα μέρος που μιλάει σε όλες τις αισθήσεις σου. Κλείνοντας τα μάτια μου, οι μαγευτικές εικόνες από τη φύση και την ιδιαίτερη ομορφιά των γύρω περιοχών στη Φλώρινα, θα έρχονται πάντα στο μυαλό μου.

Βαρκάδα στις Πρέσπες

Ανακάλυψε περισσότερα για το The Lynx Mountain Resort εδώ.