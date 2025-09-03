Ανακαλύψαμε το πιο exclusive καταμαράν πάρτι του καλοκαιριού. Και είναι άχαστο

Το VELO CRUISE θα σου χαρίσει μια αξέχαστη εμπειρία με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σε βλέπουμε ήδη να ανεβάζεις stories με sunset vibes και το soundtrack του En Lefko στο background.

Το καλοκαίρι δεν μετριέται με ημέρες, αλλά με στιγμές, μπάνια, παγωτά, ηλιοβασιλέματα, βόλτες και νέες εμπειρίες που κάθε χρόνο ευελπιστούμε να ζήσουμε. Το VELO CRUISE αναλαμβάνει να μας χαρίσει μια αξέχαστη VIP experience, που θα γίνει το highlight της σεζόν. Αλήθεια, έχεις πάει ποτέ κρουαζιέρα; Σε καταμαράν έχεις ανέβει; Αν οι απαντήσεις σου σε αυτά τα ερωτήματα είναι αρνητικές, ήρθε η ώρα να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία του καλοκαιριού με φόντο το ελληνικό τοπίο. Γιατί οι καλύτερες στιγμές φαίνονται πάντα από το κατάστρωμα.

Κλείσε μάτια και οραματίσου την εξής εικόνα: εσένα να φοράς μαγιό και να σαλπάρεις κάνοντας βουτιές, ακούγοντας την καλύτερη μουσική με την υπογραφή του En Lefko, πίνοντας δροσιστικά signature moctails, ενώ συγχρόνως το ελληνικό αεράκι «ντύνει» τις ανέμελες στιγμές σου. Όχι, δεν είναι ακόμα ένα όνειρο, αλλά μια πραγματικότητα. Το VELO κάνει level up το καλοκαίρι μας με μια exclusive κρουαζιέρα με καταμαράν, που ξεκίνησε το ταξίδι από την Κατερίνη, συνέχισε στα πιο hot summer spots, την Τήνο και την Πάρο και έφτασε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου σε καλεί να ζήσεις VIP εμπειρίες και εκπλήξεις στο κατάστρωμα. Οπότε, ακόμα και αν δεν πέτυχες το καταμαράν σε κάποιον από τους σταθμούς των διακοπών σου, θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις αυτή τη fun εμπειρία μόλις επιστρέψεις στην πρωτεύουσα, δίνοντάς κάπως έτσι παράταση στο vacation mood σου.

Αν βαρέθηκες να κάνεις βουτιές από τις ξαπλώστρες, να πηγαίνεις στις γνώριμες παραλίες και στα κλασικά beach parties, βλέποντας τα ίδια και ίδια, είναι η στιγμή να ξεκλειδώσεις μια νέα πίστα στις διακοπές σου. Beach bars, same old faces, ίδιο playlist από πέρσι; No thanks.

Ξέχνα τα συνηθισμένα. Ανέβα στο κατάστρωμα και ετοιμάσου για μια εμπειρία πέντε αστέρων, που θα σε συντροφεύσει όλο το χειμώνα. Οι μεγαλύτερες εμπειρίες του καλοκαιριού φέτος γίνονται σε καταμαράν και, εντάξει, καταλαβαίνεις πως είναι άχαστα. Είναι η απόδραση που αναζητούσες από την καθημερινότητα, είναι οι πιο cool διακοπές και ταυτόχρονα μια μοναδική και άκρως καλοκαιρινή εμπειρία που σίγουρα θα μετανιώσεις, αν χάσεις.

Πάρε χαρτί και στυλό - ή άνοιξε το notes app - γιατί έρχεται το summer itinerary που θα συζητιέται και τον χειμώνα. Από την Κατερίνη, την Τήνο και την Πάρο, μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η εμπειρία είναι μία: αληθινό καλοκαιρινό escape με το plus one σου. Πώς θα καταφέρεις να βρεθείς (και εσύ) στο κατάστρωμα; Είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις. Αρχικά, αναζήτησε το VELO crew στα πιο hot σημεία της Αθήνας, πρωί ή βράδυ. Η ομάδα θα σου εξηγήσει τα βήματα, για να πάρεις μέρος, ώστε να μπεις στην κλήρωση για την επόμενη κρουαζιέρα. Οι τυχεροί ενημερώνονται λαμβάνοντας το σύνθημα να ξεκινήσουν την προετοιμασία για το no1 experience πάρτι του καλοκαιριού.

Αν, λοιπόν, έχεις επιστρέψει στην Αθήνα, σταμάτα το VELO crew και δοκίμασε την τύχη σου. Και που ξέρεις, μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα επιβιβαστεί στο καταμαράν και θα σαλπάρει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα από τις 27 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Κι αν δεν βρεις το VELO crew στον δρόμο σου, μην ανησυχείς γιατί μπορείς να πάρεις μέρος και online στο velo.com/gr.

Μην αφήσεις το καλοκαίρι να σε προσπεράσει. Στην καρδιά της πόλης, ετοιμάσου να ζήσεις μια εμπειρία που δε μοιάζει με καμία άλλη. Φόρεσε το χαμόγελό σου, πάρε το plus one σου και ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς - πάνω στο κύμα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τη μουσική να γράφει ιστορία. Το πάρτι σε περιμένει στο κατάστρωμα. Θα είσαι εκεί; Τέτοιες εμπειρίες δεν κρατάνε για πάντα, αλλά οι στιγμές που αφήνουν, ναι. Ραντεβού στο καταμαράν με το VELO. Έλα για το cruise, μείνε για τα vibes. Spoiler: Θα εύχεσαι να μην τελειώσει.

Το VELO CRUISE είναι ο καλύτερος λόγος που θα παρατείνει για λίγο ακόμη το καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα και ξεγνοιασιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Μπες στην κλήρωση στο velo.com/gr. Ανέβα στο VELO CRUISE. Ζήσε το vibe.

#VeloCruise #ShareYourVeloMoments #AnytimeAnywhere