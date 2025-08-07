Η ελληνική παραλιακή πόλη που εκθειάζει η Express για όσους θέλουν low-budget διακοπές

Η παραλιακή πόλη που βρίσκεται κοντά στην Αττική και προτείνει η Express για οικονομικές διακοπές

Mια υπέροχη ελληνική πόλη για οικονομικές διακοπές» είναι ο τίτλος του άρθρου της εφημερίδας Express, που καλεί τους Βρετανούς τουρίστες να ανακαλύψουν τα όμορφα μέρη της Ελλάδας, πέρα από τα δημοφιλή νησιά.

Πρόκειται για μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, περίπου μια ώρα από την Αθήνα, για την οποία το δημοσίευμα εκθειάζει για τα κρυστάλλινα νερά της, τα εστιατόρια και το αίσθημα της γαλήνης όπου κυριαρχεί.

