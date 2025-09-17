Πως να επιλέξετε την κατάλληλη μεταφορική για να στείλετε δέμα στο εξωτερικό

Συγκεντρώσαμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια μεταφορική εταιρεία ώστε η αποστολή δέματος στο εξωτερικό να γίνει με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η αποστολή δέματος στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσει “πονοκέφαλο” για όποιον δεν έχει στείλει ξανά στο παρελθόν ή δεν αισθάνεται ασφάλεια στο να εμπιστευτεί κάτι πολύτιμο χωρίς να έχει τον έλεγχο.

Door to Door” εξυπηρέτηση

Μια μεταφορική που παρέχει τη δυνατότητα του…”πόρτα-πόρτα” δίνει τη δυνατότητα στον αποστολέα να απλοποιήσει την διαδικασία μιας και ο μεταφορέας θα έρθει να παραλάβει το δέμα από το χώρο που θα του υποδειχθεί. Επιπλέον, εξασφαλίζει πως η παράδοση γίνεται στην πόρτα ακόμα σε επαρχιακές πόλεις, χωριά και δυσπρόσιτα σημεία στη χώρα προορισμού.

Online Live Tracking

Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών από τους μεταφορείς, όπως αυτή του live tracking μιας αποστολής είναι ένα θετικό δείγμα αξιοπιστίας και διαφάνειας. Μια τέτοια υπηρεσία δίνει την δυνατότητα στον αποστολέα να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται η αποστολή του και να γνωρίζει αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης, όπως το έχει συμφωνήσει.

Express Παράδοση

Αν μια εταιρεία έχει δυνατότητα express παράδοσης στον προορισμό που επιθυμείτε τότε αυτό σημαίνει πως έχει ένα ήδη εγκατεστημένο δίκτυο και μπορεί να εγγυηθεί την γρήγορη παράδοση και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας με ακρίβεια

Ανταγωνιστικές Τιμές

Πολλές μεταφορικές εταιρείες διαφημίζουν τις “ανταγωνιστικές τιμές” ακόμα κι αν αυτές αντικειμενικά δεν είναι. Καλό είναι να πριν κάθε αποστολή να κάνετε μια έρευνα αγοράς είτε τηλεφωνικά είτε μέσω των online εργαλείων υπολογισμού κόστους μεταφορικών που μπορεί να έχουν και να εντοπίσετε όντως την καλύτερη τιμή για την αποστολή σας.

Online Reviews

Οι μεταφορικές εταιρείες που έχουν μια ισχυρή online παρουσία με σύγχρονα websites και θετικές κριτικές είναι σημάδι πως παρέχουν όσα υπόσχονται στους πελάτες τους.

Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω τότε κάποιος μπορεί να είναι σίγουρος πως έχει κάνει τη σωστή επιλογή μεταφορικής εταιρείας.

