Σου βρήκαμε top γαστρονομικό προορισμό για road trip μέσα στον Οκτώβρη

4 umami φεστιβάλ και προσφορά Extra 30% Super October από την Superfast Ferries

Οι καλοκαιρινές διακοπές και οι αποδράσεις του Σεπτέμβρη έριξαν αυλαία. Και τώρα έχουμε δύο επιλογές: Να μελαγχολήσουμε μετρώντας τους μήνες για το επόμενο καλοκαίρι ή να κανονίσουμε ήδη το επόμενό μας road trip. Και μάλιστα με 30% προσφορά από την Superfast Ferries. Έτοιμοι να ζήσουμε τον πιο EXTR SUPER OCTOBER;

Αλήθεια όμως, για πού είμαστε;

Γαστρονομική έκπληξη! Η προσφορά της Superfast Ferries είναι λαχταριστή. Μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά αφού μας στέλνει ταξίδι στην Ιταλία, τον απόλυτο γαστρονομικό παράδεισο.

Συγκεκριμένα η προσφορά EXTRA 30% SUPER OCTOBER ισχύει για τα ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Το μοναδικό που έχουμε να κάνουμε εμείς, είναι η κράτησή μας έως τις 22 Οκτωβρίου. Και αν θέλουμε να ωφεληθούμε ακόμα περισσότερο; Συνδυάζουμε την έκπτωση με τις ισχύουσες προσφορές της Superfast Ferries.

3 λόγοι να ταξιδέψουμε στηv Ιταλία… χθες

1.Για τις μαγικές διαδρομές της Νότιας Ιταλίας που θυμίζουν κάρτ-ποστάλ

Από τη μαγευτική Ακτή Αμάλφι με τους γκρεμούς της που βουτούν στο γαλάζιο της θάλασσας, μέχρι τα γραφικά σοκάκια του Αλμπερομπέλο με τους παραμυθένιους τρούλους, η Νότια Ιταλία μοιάζει με σκηνικό ταινίας. Οδηγώντας ανάμεσα σε ελαιώνες, πολύχρωμα χωριά και απόκρημνες ακτές, κάθε στροφή του road trip στη Νότια Ιταλία μας χαρίζει νέες εικόνες που θα θυμόμαστε για μια ζωή.

2.Για τις λιχουδιές που μας περιμένουν στα 4 top γαστρονομικά φεστιβάλ της Απουλίας

Fonti: Η γιορτή του Καλτσόνε, στις 17,18 και 19 Οκτώβρη

Εκεί θα απολαύσουμε τραγανά, γεμιστά καλτσόνε, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, συνοδεία μουσικής, κρασιού και τοπικής φιλοξενίας.

Poggiorsini: H Γιορτή του μανιταριού Cardoncello, στις 18 και 19 Οκτώβρη

Το λατρεμένο άγριο μανιτάρι της περιοχής σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ενσωματώνεται σε γεύσεις, πιάτα, συνταγές και υπαίθριες αγορές.

Puglia: Το Φεστιβάλ Κρασιού, από τις 24 έως τις 26 Οκτώβρη

Μια εμπειρία για τους λάτρεις του κρασιού, με γευσιγνωσίες, επισκέψεις σε οινοποιεία και βραδιές με τοπική μουσική.

Murge: Ακόμη μια γιορτή του μανιταριού Cardoncello - για όσους έχασαν την πρώτη στο Poggiorsini -. Και αυτή στις 25 και 26 Οκτώβρη

Με μαγειρικές επιδείξεις, παραδοσιακές συνταγές και φυσιολατρικές διαδρομές, με επίκεντρο το θρεπτικό μανιτάρι Cardoncello.

Η αυθεντική ιταλική κουλτούρα

Η Ιταλία είναι γεμάτη ιστορικά μνημεία, τέχνη και αξιοθέατα που σίγουρα αξίζει να επισκεφθούμε. Από τις μεγάλες φημισμένες πόλεις, μέχρι τα μικρά γραφικά χωριά στην επαρχία, κάθε προορισμός αφηγείται τη δική του ιστορία.

Plus: 3 tips για το πιο αξέχαστο road trip

1.Παίρνουμε μαζί τα αγαπημένα μας πρόσωπα

Οι οικογενειακές διακοπές στην Ιταλία δεν ήταν ποτέ πιο εύκολες: Με την άνεση της Superfast Ferries ταξιδεύουμε παρέα, έχοντας μαζί το όχημά μας και όλα τα απαραίτητα.

Κι αν θέλουμε να το ζήσουμε με την παρέα; Ετοιμάζουμε βαλίτσες, backpacks, ακουστικά, τα αγαπημένα μας βιβλία και απολαμβάνουμε τις νέες εμπειρίες στα στενά σοκάκια της Νάπολης ή στη Μπολόνια, που είναι ξακουστή για τη νυχτερινή της ζωή και την εξαιρετική τοπική κουζίνα.

Και για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις με τα συνδυαστικά πακέτα του Sail & Rail ταξιδεύουμε και εξερευνούμε όλη την Ιταλία και την Ευρώπη!

2.Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή του ταξιδιού και δεν ανυπομονούμε για τον προορισμό

Στα πλοία της Superfast Ferries, κάθε στιγμή είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει άνεση και απόλαυση. Στα εσωτερικά και εξωτερικά μπαρ, θα απολαύσουμε μια μεγάλη ποικιλία από νόστιμα σνακ, δροσερά ποτά, λαχταριστά γλυκά και αρωματικό καφέ, ενώ στα A la Carte εστιατόρια θα βρούμε μοναδικά πιάτα, συνοδευμένα από μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών από Έλληνες και διεθνείς παραγωγούς.

Επιπλέον, το Self Service εστιατόριο προσφέρει ποικιλία πιάτων που ικανοποιούν κάθε γούστο.

Και για να το απολαύσουν και τα παιδιά εξίσου, στην reception τα περιμένει μια έκπληξη: Ειδικά σχεδιασμένα μπλοκ ζωγραφικής και ξυλομπογιές που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν όλη τους τη δημιουργικότητα εν πλω. Επίσης, οι θεματικές καμπίνες Fasteritos με ειδική διακόσμηση θα τα ενθουσιάσουν, κάνοντας το ταξίδι τους ακόμα πιο διασκεδαστικό.

3.Γεμίζουμε μπαταρίες για να φτάσουμε στον προορισμό μας ξεκούραστοι και έτοιμοι για νέες περιπέτειες

Οι καμπίνες της Superfast Ferries είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη. Μπορούμε να επιλέξουμε δίκλινη ή τετράκλινη καμπίνα για άνετη διαμονή, ή να αναβαθμίσετε την εμπειρία μας σε μια καμπίνα Lux, για περισσότερη άνεση και μέγιστη χαλάρωση.

Και για όσους ταξιδεύουμε με το κατοικίδιό μας, οι pet-friendly καμπίνες προσφέρουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για να απολαύσουμε το ταξίδι μαζί με το κατοικίδιό μας.

Δεν ξεχνάμε: