Τριήμερο στην Μπολόνια: Όλα όσα θα δείτε και θα κάνετε

Τρεις μέρες στην Μπολόνια αρκούν για να δείτε τα αξιοθέατα, να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα και να κάνετε μια μονοήμερη εκδρομή στην περιοχή

Ένας προορισμός με ζωντάνια, πλούσια ιστορία και γαστρονομική παράδοση είναι η φημισμένη Μπολόνια. Η πρωτεύουσα της Emilia-Romagna διαθέτει -ίσως- το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και είναι διάσημη για τη φοιτητική ζωή, τα bars και τα εστιατόριά της. Η Μπολόνια ανήκει στις περιοχές όπου παράγονται τα αναγνωρισμένα τοπικά προϊόντα της χώρας, όπως η παρμεζάνα, η μορταδέλα κ.ά. Διαθέτει πολλά αξιοθέατα, μουσεία και υπαίθριες αγορές, ενώ οι στοές της την κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστή. Λίγες μέρες αρκούν για να πάρετε μια καλή γεύση και να ζήσετε τον παλμό της πόλης.

