Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε στα Γρεβενά

Γραφικά χωριά, πυκνά δάση, ποτάμια και εντυπωσιακά πέτρινα γεφύρια. Τα Γρεβενά κρύβουν θησαυρούς και μέρη απαράμιλλης ομορφιάς που αξίζει κανείς να επισκεφτεί έστω μια φορά. Από τα υπέροχα τοπία του Εθνικού Δρυμού Βάλια Κάλντα μέχρι τα ξακουστά βλαχοχώρια, τα Γρεβενά σου δίνουν πολλούς λόγους να τα γνωρίσεις και να τα αγαπήσεις. Πρόκειται για έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας για όσους αγαπούν τη φύση, την εξερεύνηση και την περιπέτεια. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε όλους τους λόγους για να ταξιδέψετε σε αυτή την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Η πόλη των μανιταριών

Τα Γρεβενά είναι εδώ και χρόνια η ελληνική «πρωτεύουσα» των μανιταριών. Το μανιτάρι αποτελεί μέρος της τοπικής παράδοσης αλλά και σύμβολο της πόλης, διακοσμώντας πάρκα και πλατείες. Πέρα από το Μουσείο Μανιταριών (στο χωριό Λάβδα, 35 χλμ. από την πόλη των Γρεβενών), θα βρείτε εστιατόρια που σερβίρουν πιάτα μόνο με μανιτάρια, καθώς και μαγαζιά που τα πωλούν σε κάθε μορφή. Στην περιοχή λειτουργούν γραφεία εναλλακτικού τουρισμού που πραγματοποιούν μανιταροεξορμήσεις, ενώ κάθε Αύγουστο πραγματοποιείται στην πόλη η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού. Περιηγηθείτε στην πόλη ξεκινώντας από τις δύο κεντρικές πλατείες: την πλατεία Ελευθερίας, όπου δεσπόζει ο πέτρινος πύργος του ρολογιού (είναι γνωστή και ως «πλατεία Ρολογιού») και την πλατεία Αιμιλιανού όπου χτυπά η καρδιά της διασκέδασης.

