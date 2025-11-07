Τσεπέλοβο: Ένα πέτρινο στολίδι μέσα στην άγρια φύση του Ζαγορίου

Χτισμένο στα 1.000 μέτρα υψόμετρο, στις πλαγιές της Τύμφης, το αρχοντικό Τσεπέλοβο είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά του Ζαγορίου

Συνδυασμός πέτρας και ορεινής φύσης, ορμητικά και παγωμένα ποτάμια, γεφύρια κομψοτεχνήματα, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές γεύσεις. Όλα αυτά κι άλλα πολλά κάνουν τα Ζαγοροχώρια έναν από τους κορυφαίους ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας για κάθε εποχή. Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε ποιο χωριό θα χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία για τις εκδρομές σας.

Το Τσεπέλοβο, 50 χλμ. βόρεια των Ιωαννίνων, συγκαταλέγεται στα ομορφότερα χωριά της περιοχής. Χτισμένο σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 1.000 μέτρα στις πλαγιές της Τύμφης, αυτό το αρχοντικό κεφαλοχώρι με τη μοναδική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον ολόγυρά του.

