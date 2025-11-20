Κρακοβία: Μια πόλη - κόσμημα που σε ταξιδεύει στον χρόνο

Μια θαυμάσια παλιά πόλη που θυμίζει υπαίθριο μουσείο, η μεγαλύτερη μεσαιωνική πλατεία της Ευρώπης και γραφικές γειτονιές με ωραία ατμόσφαιρα σάς περιμένουν στην Κρακοβία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας που θα σας γοητεύσει με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της

Η Κρακοβία είναι ίσως η ωραιότερη πόλη της Πολωνίας. Υπήρξε πρωτεύουσα της χώρας μέχρι τον 16ο αιώνα και σε αντίθεση με τη Βαρσοβία, η οποία ισοπεδώθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ίδια υπέστη ελάχιστες καταστροφές, διατηρώντας τα υπέροχα κτήρια της που συνδυάζουν την αναγεννησιακή, τη γοτθική και την μπαρόκ αρχιτεκτονική. Με μια παραμυθένια παλιά πόλη, πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά αλλά και νεανική ζωντάνια χάρη στους φοιτητές της, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας προσφέρει στους επισκέπτες της πανέμορφες εικόνες και αξέχαστες εμπειρίες.

