Είναι επίσημο: Αυτή είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά στην Ευρώπη

Αν λατρεύεις τα Χριστούγεννα και αδημονείς να ζήσεις τη μαγεία τους σε κάποια πόλη του εξωτερικού, ξέρουμε πού θα ταξιδέψεις αυτές τις γιορτές. Μόλις ανακοινώθηκε η καλύτερη ευρωπαϊκή χριστουγεννιάτικη αγορά - προλαβαίνεις να κλείσεις εισιτήρια.

Ο Δεκέμβριος βρίσκεται μια ανάσα μακριά μας κι αν δεν έχεις ήδη προγραμματίσει τα σχέδιά σου, ώρα να το κάνεις. Αν ενδιαφέρεσαι, είτε να περάσεις τις φετινές γιορτές στο εξωτερικό, είτε να κάνεις μια γρήγορη απόδραση πριν από τις επίσημες ημέρες, τότε ξέρουμε πού θα πας. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που φημίζονται για τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς και τις εκδηλώσεις τους είναι πολλές (και όλες είναι ωραίες), ωστόσο αν επιθυμείς να περιπλανηθείς στην καλύτερη αγορά της Ευρώπης, έχουμε απάντηση.

Πράγα, Βιέννη, Παρίσι, Λονδίνο, Δανία, Βουδαπέστη, είναι κάποιες από τις πρωτεύουσες που τα Χριστούγεννα αποκτούν παραμυθένια λάμψη, όμως καμία φέτος δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το Λουξεμβούργο. Η μικροσκοπική αλλά ακαταμάχητη αυτή χώρα της Κεντρικής Ευρώπης κατέκτησε την κορυφή με το Winter Lights - ένα φεστιβάλ που μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή. Και στο κέντρο αυτής της μαγείας βρίσκεται η πιο συναρπαστική χριστουγεννιάτικη αγορά της χρονιάς: η Lëtzebuerger Chrëschtmaart.

Shutterstock

Το Λουξεμβούργο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης

Το Λουξεμβούργο, όσο μικρό κι αν φαίνεται στον χάρτη, ξέρει να γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Από τα τέλη Νοεμβρίου, οι δρόμοι του φωτίζονται με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ παντού ακούγονται χριστουγεννιάτικες μελωδίες, που σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ταινία. Το Winter Lights είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία: θεματικές εκδηλώσεις, συναυλίες, υπαίθριες παραστάσεις, κάνουν ακόμα και τους μεγάλους να νιώθουν παιδιά.

Ένα από τα highlights των γιορτών στο Λουξεμβούργο είναι η Lëtzebuerger Chrëschtmaart - η χριστουγεννιάτικη αγορά που φιλοξενείται στην Place d’Armes. Εκεί, ανάμεσα στα ξύλινα σπιτάκια με τα στολίδια και τις χειροποίητες δημιουργίες, νιώθεις πραγματικά σαν να έχεις ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Στους ξύλινους πάγκους θα βρεις τα πάντα: από παραδοσιακές λιχουδιές, μέχρι ευρωπαϊκά γλυκίσματα, αρωματικά ροφήματα και μικρούς θησαυρούς που μπορείς να πάρεις μαζί σου ως αναμνηστικά.

Shutterstock

Επιπλέον, η πόλη διαθέτει μια ιδιαιτερότητα που λίγες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορούν να προσφέρουν: Δεν χρειάζεται να διανύσεις μεγάλες αποστάσεις για να ανακαλύψεις τα καλύτερα σημεία και να ζήσεις τη μαγεία των γιορτών. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείς να μετακινηθείς από τη μία αγορά στην άλλη, να εξερευνήσεις διαφορετικές γωνιές και να απολαύσεις τις ανέμελες χριστουγεννιάτικες στιγμές. Το αποτέλεσμα; Ένα ταξίδι που δεν κουράζει, αλλά σε γεμίζει ενέργεια, χαρά και χριστουγεννιάτικη διάθεση από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Γι’ αυτό φέτος, αν ψάχνεις τον ιδανικό προορισμό για να ζήσεις τα Χριστούγεννα και όσα συνοδεύουν την πιο γιορτινή περίοδο του έτους, η επιλογή είναι μία: Λουξεμβούργο. Το Winter Lights και η Lëtzebuerger Chrëschtmaart συνθέτουν την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

