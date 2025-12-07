Πράγα: Χριστούγεννα στη «χρυσή πόλη»

Με την υπέροχη Παλιά Πόλη, τα επιβλητικά κάστρα, τις γέφυρες και τους ναούς της, η Πράγα είναι ένας παραμυθένιος προορισμός, ιδανικός για ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι που θα θυμάστε για καιρό

Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μολδάβα, η Πράγα είναι, όπως το είχε διατυπώσει και ο Γκαίτε, το «ομορφότερο πετράδι στο πέτρινο στέμμα του κόσμου». Είναι δύσκολο να μην αγαπήσει κάποιος την πρωτεύουσα της Τσεχίας αν την επισκεφθεί το χειμώνα και ειδικά τα Χριστούγεννα. Το ιδιαίτερο μείγμα μπαρόκ και γοτθικής αρχιτεκτονικής, η άκρως ατμοσφαιρική Παλιά Πόλη, η εμβληματική γέφυρα του Καρόλου, τα σοκάκια της ιστορικής συνοικίας Mala Strana, το παραμυθένιο κάστρο, οι πύργοι και οι εκκλησίες προσφέρουν ένα σκηνικό που ταιριάζει γάντι με τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

