Στοκχόλμη: 7 λόγοι που θα σας πείσουν να την επισκεφθείτε

Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, υπέροχα νησάκια και γειτονιές, ιδιαίτερα μουσεία, μοντέρνο design και τεράστια πάρκα δίπλα στο ειδυλλιακό αρχιπέλαγος. Όλοι οι λόγοι για να παραδοθείτε στην ιδιαίτερη γοητεία της σουηδικής πρωτεύουσας

Χτισμένη πάνω σε 14 νησάκια μεταξύ της Βαλτικής θάλασσας και τη λίμνης Mälaren, η Στοκχόλμη είναι μία από τις πιο όμορφες και κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες του ευρωπαϊκού Βορρά. Μια πόλη γεμάτη εκπλήξεις. Το άψογα διατηρημένο ιστορικό κέντρο, τα καταπράσινα πάρκα, τα μουσεία σύγχρονης τέχνης, αρχιτεκτονικής και ντιζάιν, τα νησάκια με τις ψαγμένες γειτονιές και ένας μοναδικός συνδυασμός του παλιού με το φρέσκο, δίνουν μια ιδιαίτερη γοητεία στην πρωτεύουσα της Σουηδίας. Ακολουθούν 7 καλοί λόγοι για να τη βάλετε στα ταξιδιωτικά σας πλάνα.

