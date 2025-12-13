Μαγικοί προορισμοί ανά τον κόσμο που αξίζουν μια θέση στη λίστα ταξιδιών σου για το νέο έτος

Ονειρεμένοι προορισμοί όπου πηγαίνεις μία φορά στη ζωή σου. Από εξωτικά νησιά μέχρι μέρη που συναρπάζουν τους λάτρεις της ιστορίας αλλά και της περιπέτειας.

Υπάρχουν τα ταξίδια που κάνουμε για να αποδράσουμε έστω και για λίγο από την καθημερινότητα και να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Και υπάρχουν και τα ταξίδια - εμπειρία σε προορισμούς που ονειρευόμαστε να επισκεφτούμε και που απαιτούν μήνες προετοιμασίας. Αυτό το άρθρο αφορά τη δεύτερη κατηγορία ταξιδιών. Από την Παταγονία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, αυτοί είναι μερικοί από τους πιο ονειρικούς προορισμούς για ταξίδια ζωής.

Παταγονία: Tαξίδι στην άκρη της Γης

Το ταξίδι στην Παταγονία είναι ένα ταξίδι στην άκρη του κόσμου. Θα χρειαστεί αρχικά να πετάξεις μέχρι το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής ή το Σαντιάγο της Χιλής- που αναμφισβήτητα αξίζει να τους αφιερώσεις λίγες μέρες- πριν φτάσεις στις αλπικές λίμνες και τους παγετώνες της Παταγονίας, στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής. Τα άγρια τοπία και το μυστήριο που περιβάλλει ένα από τα τελευταία παρθένα μέρη του πλανήτη, ασκούν τεράστια γοητεία στους ταξιδιώτες που αγαπούν την περιπέτεια. Τα πιο φημισμένα τμήματα της Παταγονίας είναι το Εθνικό Πάρκο Los Glaciares με τους 48 παγετώνες και Εθνικό Πάρκο Torres del Paine, που ανήκει στο τμήμα της Χιλής, με σήμα κατατεθέν του τα βουνά Les Torres με τις γρανιτένιες κορυφές.

