20 από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία - κάστρα στον κόσμο για παραμυθένια διαμονή

Παραμυθένια κάστρα, χτισμένα σε απέραντες εκτάσεις, έχουν μετατραπεί σε πολυτελή ξενοδοχεία που εντυπωσιάζουν με τη μεγαλοπρέπειά τους.

Υπάρχουν καταλύματα που προσφέρουν άνεση, αλλά και εκείνα που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Με αρχιτεκτονική που παραπέμπει σε άλλες εποχές, εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους και κήπους που μοιάζουν βγαλμένοι από παραμύθι, τα ξενοδοχεία-κάστρα ανήκουν σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.

Από τη ρομαντική ατμόσφαιρα του Burg Wernberg στη Γερμανία μέχρι τη βασιλική ιστορία του Dromoland Castle στην Ιρλανδία, κάθε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία προσφέρει μια αξέχαστη απόδραση. Ακολουθούν 20 από τα πιο όμορφα ξενοδοχεία-κάστρα στον κόσμο, όπως τα παρουσιάζει το Architectural Digest

