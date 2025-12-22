Οι 10 πιο ινσταγκραμικοί χριστουγεννιάτικοι προορισμοί για το 2025 - Εκεί θα βγάλεις εγγυημένα τις καλύτερες φωτογραφίες

Σε περίπτωση που δεν έχεις ήδη κανονίσει κάτι για την άδεια των γιορτών, ορίστε 10 προορισμοί για να ταξιδέψεις - είναι και famous στο Instagram.

Καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τις ημέρες των Χριστουγέννων, εικάζουμε ότι έχεις προγραμματίσει πώς θα περάσεις τις φετινές γιορτές. Αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που ταξιδεύουν αυτή την περίοδο του έτους, μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεσαι ήδη στον προορισμό σου. Αν, πάλι, προτιμάς να μένεις στη βάση σου, σε καταλαβαίνουμε, γιατί η ξεκούραση είναι αναγκαία.

Σε περίπτωση τώρα, που δεν έχεις κανονίσει κάτι, αλλά θα ήθελες να βρεθείς σε έναν χριστουγεννιάτικο προορισμό, σου έχω λύση. Βρήκαμε τις πιο ινσταγκραμικές χριστουγεννιάτικες περιοχές του πλανήτη και σου τις παρουσιάζουμε. Κάποιες είναι εδώ δίπλα μας - στην Ευρώπη δηλαδή - ενώ άλλες χρειάζονται να διασχίσεις τον ατλαντικό ωκεανό. Σύμφωνα, ωστόσο, με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στις αρχές του μήνα, αξίζει τον κόπο.

Οι 10 πιο ινσταγκραμικοί χριστουγεννιάτικοι προορισμοί προέκυψαν ως εξής: οι ερευνητές συνέκριναν τον αριθμό των hashtags στο Instagram, τον αριθμό των τοποθεσιών, το ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις των τουριστών και γενικότερα τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Μετά από μια ενδελεχή μελέτη, έχουμε την τελική λίστα. Σύμφωνα με τη Heeply, αυτές είναι οι καλύτερες τοποθεσίες του κόσμου με άρωμα Χριστουγέννων για το 2025.

Αυτοί είναι οι πιο ινσταγκραμικοί προορισμοί για τα Χριστούγεννα

Κέντρο Ροκφέλερ - Νέα Υόρκη Χειμερινό Χωριό στο Bryant Park - Νέα Υόρκη Νυρεμβέργη Christkindlesmarkt - Γερμανία Ντάικερ Χάιτς - Μπρούκλιν Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Στρασβούργου - Γαλλία Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης - Τσεχία Κόβεντ Γκάρντεν - Ηνωμένο Βασίλειο Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Καθεδρικού Ναού της Κολωνίας - Κολωνία Λεωφόρος Μπανφ - Μπανφ Κήποι Τίβολι - Κοπεγχάγη

Το Κέντρο Ροκφέλερ αποτελεί τον μεγάλο νικητή της έρευνας, με την έκθεση να αναφέρει, πως 82,4 χιλιάδες άτομα ανέβασαν φωτογραφίες στο Instagram από τις χειμερινές διακοπές τους στην περιοχή. Πάνω από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναζήτησαν το Ντάικερ Χάιτς, γεγονός που το καθιστά έναν από τους top προορισμούς για τα Χριστούγεννα. Τέλος, οι ευρωπαϊκές πόλεις, Νυρεμβέργη και Στρασβούργο, προσελκύουν περίπου 2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο την εορταστική περίοδο, αποτελώντας δύο από τους πιο παραμυθένιους προορισμούς.

