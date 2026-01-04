Θέα που "κόβει την ανάσα": 8 μοναστήρια στην Ελλάδα χτισμένα στα βράχια

Κρεμασμένα πάνω σε απόκρημνους βράχους, κρυμμένα μέσα σε φαράγγια μέσα στη φύση, τα μοναστήρια της Ελλάδας προκαλούν δέος με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική τους.

Υπάρχουν σημεία στην Ελλάδα όπου το τοπίο είναι επιβλητικό με κάθετους βράχους ανάμεσα στις βαθιές χαράδρες και απόλυτη σιωπή μέσα στο φυσικό τοπίο. Εκεί ακριβώς έχουν χτιστεί εντυπωσιακά μοναστήρια που μοιάζουν σαν να είναι κρεμασμένα, άλλοτε λαξευμένα μέσα στην πέτρα και άλλοτε σκαρφαλωμένα στις κορυφές του βράχου. Αυτά τα μοναστικά συγκροτήματα συνδυάζουν την άγρια ομορφιά της φύσης με την πνευματικότητα, δημιουργώντας εικόνες που μένουν αξέχαστες.

Μετέωρα

Οι πελώριοι σκουρόχρωμοι βράχοι των Μετεώρων, που υψώνονται πάνω από την Καλαμπάκα, αποτελούν ένα μοναδικό στον κόσμο θέαμα. Τα περίφημα μοναστήρια, που είναι χτισμένα στις κορυφές κάποιων από τους βράχους, αποτελούν το δεύτερο πιο σημαντικό μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα μετά το Άγιο Όρος. Από τα τριάντα που υπήρξαν ιστορικά, σήμερα λειτουργούν μόνο έξι (Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλο Μετέωρο, Βαρλαάμ, Ρουσάνου, Αγίας Τριάδας και Αγίου Στεφάνου), τα οποία, από το 1988, περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

