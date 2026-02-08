Ορεινή Αρκαδία: Πλήρης οδηγός για ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαίναλο

Ένας οδηγός με όλα όσα μπορείτε να δείτε και να κάνετε σε μία από τις ομορφότερες ορεινές γωνιές της Ελλάδας.

Πετρόχτιστα χωριά που αποτελούν αληθινά μουσεία παραδοσιακή αρχιτεκτονικής, ατμοσφαιρικοί ξενώνες, παραδοσιακή γαστρονομία και απόλυτη σύνδεση με τη φύση. Ένας ορεινός παράδεισος στην καρδιά της Πελοποννήσου. Τα χωριά του Μαινάλου στην Ορεινή Αρκαδία αποτελούν έναν αγαπημένο και πάντα δημοφιλή χειμερινό (και όχι μόνο) προορισμό για μικρές και μεγάλες αποδράσεις μια ανάσα από την Αθήνα. Το σίγουρο ότι είναι μόνο μία φορά δεν αρκεί. Η Ορεινή Αρκαδία είναι ο τόπος που θέλεις συνέχεια να επιστρέφεις για να ανακαλύψεις άλλο έναν κρυμμένο θησαυρό.

Απόδραση στο Μαίναλο

Ακολουθώντας την εθνική οδό Αθηνών-Τριπόλεως και μετά από περίπου δύο ώρες οδήγησης, βρίσκεσαι στην καρδιά του ελατόφυτου Μαινάλου. Αυτό το βουνό, με τα κοντά 2.000 μέτρα ύψος του, είναι η ίδια η ψυχή της Αρκαδίας. Δεσπόζει στο κέντρο της Πελοποννήσου και διακρίνεται για το φυσικό του πλούτο και την ομορφιά του. Το Λεβίδι, το πρώτο μεγάλο χωριό που θα συναντήσετε στον δρόμο ερχόμενοι από Αθήνα, θα σας εντυπωσιάσει με τα πετρόχτιστα σπίτια του και τη γεμάτη ζωή πλατεία του. Από εδώ αξίζει να επισκεφθείτε το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού, καθώς και το μοναδικό σπήλαιο Κάψια που κατατάσσεται στα δέκα πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας.

