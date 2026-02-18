Tripadvisor: Οι 4 ελληνικές παραλίες που μπήκαν στις καλύτερες του κόσμου για το 2026

Τέσσερις ελληνικές παραλίες κατάφεραν να διακριθούν και να μπουν στις 20 κορυφαίες του κόσμου, σύμφωνα με τα φετινά βραβεία Travellers' Choice Best of the Best του Tripadvisor

Για ακόμη μια χρονιά, το Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα του με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας (βραβεία Travellers' Choice Best of the Best). Πρόκειται για μια λίστα που προκύπτει από την ποιότητα και τον αριθμό των κριτικών και των αξιολογήσεων των ταξιδιωτών για παραλίες σε όλο τον κόσμο, που συγκεντρώθηκαν την περασμένη χρονιά. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι παραλίες της Ελλάδας από τη συγκεκριμένη λίστα. Φέτος, τέσσερις ελληνικές παραλίες κατάφεραν να διακριθούν και να μπουν στις 20 κορυφαίες του κόσμου. Οι τρεις από αυτές, μάλιστα, βρίσκονται στο ίδιο νησί!

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr