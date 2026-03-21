Η τάση Grocery Tourism ήρθε για να μείνει - Τα σούπερ μάρκετ γίνονται "τοπόσημα" κάθε χώρας

Σήμερα, τα ράφια του super market αποτελούν ένα παράθυρο στην κουλτούρα του κάθε τόπου.

Σε όλους μας έχει τύχει να μπούμε σε κάποιο super market κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για να αγοράσουμε νερό ή κάτι που έχουμε ξεχάσει να πάρουμε μαζί μας. Τι γίνεται όμως όταν ένας από τους βασικότερους λόγους -ή ακόμα και ο κυριότερος- για να επιλέξουμε έναν προορισμό είναι τα προϊόντα που θα βρούμε εκεί; Ο grocery store tourism ή super market tourism αποτελεί μια ολοένα και αυξανόμενη ταξιδιωτική τάση τα τελευταία χρόνια.

Ήδη από το 2025, χιλιάδες videos στο TikTok και στο Instagram γίνονται viral καθημερινά από από influencers και μη, τα οποία έχουν ως βασικό θέμα την εμπειρία τους στο σούπερ μάρκετ κάποιας πόλης του εξωτερικού. Η ιστορία αυτή δεν είναι κάτι νέο, αλλά έχει ξεκινήσει ακόμα και από την εποχή που δεν υπήρχαν καν τα social media. Πάντα οι ταξιδιώτες έδειχναν περιέργεια για τα προϊόντα ενός τόπου, πόσω μάλλον όταν αυτά ήταν ιδιαίτερα και παράξενα.

Ωστόσο, με την άνοδο του Youtube αρχίσαμε να παρατηρούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό για τα περίφημα snack hauls, τα βιντεάκια με όλα τα snacks που έχει ψωνίσει ο youtuber από κάποιο ταξίδι του. Η τάση που ήδη βλέπουμε παντού αυτή τη χρονιά, προχωράει ένα βήμα παρακάτω, εισάγοντας τους θεατές στην εμπειρία του shopping και του ίδιου του super market ως αξιοθέατο. Επιπλέον, τα εν λόγω καταστήματα αποτελούν το καλύτερο σημείο για να αγοράσει κανείς αναμνηστικά και δώρα σε καλύτερες τιμές από τα τουριστικά μαγαζιά.

