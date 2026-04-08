Πάσχα στην Ελλάδα: Τα κορυφαία έθιμα από κάθε γωνιά της χώρας

Από τους μπότηδες που σπάνε με κρότο μέχρι το κάψιμο του Ιούδα, αυτά είναι μερικά από τα πιο ξεχωριστά και εντυπωσιακά έθιμα του ελληνικού Πάσχα.

Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, το Πάσχα σε όλη την Ελλάδα είναι γεμάτο παραδόσεις και έθιμα με ιστορία που χάνεται στα βάθη των χρόνων. Κάθε τόπος έχει και διαφορετικά τελετουργικά και διατηρεί ζωντανές τις δικές του παραδόσεις, οι οποίες κάνουν το ελληνικό Πάσχα τόσο μοναδικό. Ιδού μερικά από τα πιο ξεχωριστά πασχαλινά έθιμα που αξίζει να ζήσετε από κοντά έστω μία φορά.

Οι μπότηδες, Κέρκυρα

Οι πλατείες και τα καντούνια της πανέμορφης παλιά πόλης της Κέρκυρας γίνονται το σκηνικό για το πιο μελωδικό και πιο διάσημο ίσως Πάσχα της Ελλάδας. Το Μεγάλο Σάββατο, το πένθος του επιταφίου δίνει τη θέση του στη χαρά της πρώτης Ανάστασης που γίνεται στις 11.00 με το εντυπωσιακό και θορυβώδες έθιμο των «μπότηδων». Δεκάδες πήλινα κανάτια κάθε μεγέθους πετάγονται από τα στολισμένα μπαλκόνια και να σπάνε με κρότο στο έδαφος. Είναι η πιο γνωστή εικόνα του κερκυραϊκού Πάσχα. Στη συνέχεια, οι φιλαρμονικές κυκλοφορούν στην πόλη παίζοντας εύθυμα εμβατήρια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr