Αυτές είναι οι 10 ομορφότερες πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με το Time Out - Οι 6 βρίσκονται στην Ευρώπη

Τιμητική διάκριση για την Ευρώπη, η οποία γι’ ακόμα μια φορά πρωταγωνιστεί στην κατάταξη με τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου.

Αν δεν το υποπτεύεσαι ήδη, η ήπειρος που ζεις διαθέτει μερικές από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά η νέα έρευνα του βρετανικού μέσου Time Out, που έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις πιο όμορφες πόλεις του πλανήτη - ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και έξι ευρωπαϊκές. Μπορεί καμία να μην κατέχει την πρώτη θέση, ωστόσο αυτό ουδεμία σημασία έχει. Σε περίπτωση που τώρα αναρωτιέσαι, αν η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην κατάταξη, η απάντηση είναι αρνητική. Εντάξει, ας μείνουμε και εκτός μιας ταξιδιωτικής λίστας, δεν πειράζει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το Time Out, στην έρευνα συμμετείχαν 24.000 άνθρωποι και ανάμεσα στα κριτήρια που τέθηκαν υπόψη ήταν η γραφικότητα της περιοχής, η βιωσιμότητα και οι παροχές του αστικού κέντρου, αλλά και η θέα στη θάλασσα. Κάποιες πόλεις αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστους προορισμούς, ενώ άλλες είναι πιο απομακρυσμένες, παρέχοντας, όμως, ασύγκριτα μαγευτικά τοπία. Από την Ευρώπη μέχρι την Αφρική, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, αυτή είναι η λίστα με τις πόλεις που ξεχώρισαν οι Βρετανοί για το 2026.

6 από τις 10 ομορφότερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Time Out

1. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Κέιπ Τάουν, μια πόλη που συνδυάζει εντυπωσιακά φυσικά τοπία με έντονη πολιτιστική ζωή. Οι ατελείωτες λευκές παραλίες, οι αμπελώνες και η μοναδική θέα στον Ατλαντικό δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα συγκρίνεται. Παράλληλα, η πόλη αποτελεί σημαντικό καλλιτεχνικό κέντρο, με μουσεία σύγχρονης τέχνης, ανεξάρτητους κινηματογράφους και διεθνείς διοργανώσεις που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

2. Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

Το Εδιμβούργο αναδείχθηκε η ομορφότερη πόλη της Ευρώπης και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Η μεσαιωνική Παλιά Πόλη, το επιβλητικό Κάστρο του Εδιμβούργου και τα πανοραμικά σημεία θέας, όπως το Arthur's Seat και το Calton Hill, χαρίζουν στην πόλη μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από παραμύθι. Δεν είναι τυχαίο ότι το 84% των κατοίκων της τη χαρακτήρισε «πανέμορφη» στην έρευνα.

3. Σίντνεϊ, Αυστραλία

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Σίντνεϊ, γνωστό για τον χαλαρό τρόπο ζωής και τις διάσημες παραλίες του. Από την εμβληματική Bondi Beach μέχρι την Όπερα του Σίντνεϊ και τη Γέφυρα του Λιμανιού, η πόλη συνδυάζει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική με τη φυσική ομορφιά. Οι υπαίθριες αγορές, τα εστιατόρια και οι χώροι ψυχαγωγίας ολοκληρώνουν την εμπειρία.

4. Σικάγο, ΗΠΑ

Παρότι είναι γνωστό ως η «Πόλη των Ανέμων», το Σικάγο ξεχωρίζει και για την αισθητική του. Οι εντυπωσιακοί ουρανοξύστες, οι μεγάλες εκτάσεις πρασίνου και η μοναδική τοποθεσία στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν δημιουργούν ένα ιδιαίτερο αστικό τοπίο. Μάλιστα, είναι η αμερικανική πόλη με την υψηλότερη θέση στη φετινή κατάταξη.

5. Λισαβόνα, Πορτογαλία

Η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας μαγεύει με τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί κεραμίδια, τα ιστορικά τραμ και τους λόφους που προσφέρουν εντυπωσιακή θέα. Η Λισαβόνα διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, σημαντικά μουσεία και γειτονιές γεμάτες ζωή. Ανάμεσα στα κορυφαία αξιοθέατα ξεχωρίζουν το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, ο Πύργος της Μπελέμ και η Μονή των Ιερωνυμιτών.

6. Παρίσι, Γαλλία

Το Παρίσι εξακολουθεί να αποτελεί συνώνυμο της αισθητικής και του ρομαντισμού. Οι γραφικοί δρόμοι, η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και τα κορυφαία μουσεία, όπως το Λούβρο και το Grand Palais, το κατατάσσουν σταθερά ανάμεσα στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Παράλληλα, συνοικίες όπως το Le Marais και η Μονμάρτη προσφέρουν μοναδικό συνδυασμό τέχνης, γαστρονομίας και ιστορίας.

7. Στοκχόλμη, Σουηδία

Χτισμένη πάνω σε δεκάδες νησιά, η Στοκχόλμη δικαιολογεί απόλυτα το προσωνύμιο «Βενετία του Βορρά». Τα πολύχρωμα κτίρια, η αρ νουβό αρχιτεκτονική, τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα κανάλια συνθέτουν ένα ξεχωριστό σκηνικό. Η καλοδιατηρημένη μεσαιωνική συνοικία, το Βασιλικό Ανάκτορο και το Δημαρχείο συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα αξιοθέατα.

8. Πόρτο, Πορτογαλία

Το Πόρτο είναι γνωστό για τη γαστρονομία του, τη γραφική τοποθεσία και φυσικά το περίφημο κρασί του. Η ιστορική συνοικία Ribeira, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η επιβλητική εκκλησία Sé και το βιβλιοπωλείο Lello - ένα από τα ομορφότερα στον κόσμο - είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που αξίζει να το επισκεφθεί κανείς.

9. Μεντεγίν, Κολομβία

Η Μεντεγίν έχει αφήσει πίσω της το δύσκολο παρελθόν και έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, δημιουργικό προορισμό. Η πόλη ξεχωρίζει για τη ζωντανή street art, τις πολύχρωμες γειτονιές, τους τοπικούς καλλιτέχνες και τη γαστρονομική ποικιλία, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες.

10. Ρίγα, Λετονία

Τη δεκάδα ολοκληρώνει η Ρίγα, μια πόλη που εντυπωσιάζει με τα λιθόστρωτα δρομάκια, τα ιστορικά κτίρια και την πλούσια πολιτιστική της παράδοση. Συχνά αποκαλείται «Παρίσι του Βορρά», ενώ ξεχωρίζουν αξιοθέατα, όπως ο Οίκος των Μαυροκέφαλων, το Κέντρο Art Nouveau και η διάσημη Κεντρική Αγορά. Σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές, αποτελεί ιδανικό προορισμό για ένα ευρωπαϊκό city break.