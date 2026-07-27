Από τις 10 κορυφαίες πόλεις του κόσμου για να ζεις το 2026, οι 4 είναι ευρωπαϊκές - Πού στέλνουμε βιογραφικά;

Αν είσαι (και εσύ) απογοητευμένος από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα σου, το Unit's latest Global Liveability Index ανακοίνωσε τις 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζει κανείς το 2026.

Σκέψου να ξυπνάς κάθε πρωί σε μια πόλη όπου νιώθεις ασφαλής, προστατευμένος και συνταγματικά κατοχυρωμένος, που δεν φοβάσαι να γυρίσεις το βράδυ σπίτι σου και που δεν τσεκάρεις τρεις φορές αν κλείδωσες, φεύγοντας από αυτό - γιατί η πιθανότητα να σε κλέψουν είναι μεγάλη. Σκέψου, επίσης, να έχεις - πραγματικά - δωρεάν υγεία, να βρίσκεις το δίκιο σου χωρίς να χρειάζεται να περάσουν 5 χρόνια και γενικότερα όλα να κυλούν ομαλά και ήρεμα.

Αν δεν ζεις σε μια τέτοια πόλη και θέλεις να μάθεις πού «υπάρχουν», το Unit's latest Global Liveability Index ανακοίνωσε τις 10 καλύτερες για να ζεις στον κόσμο το 2026. Τα καλά νέα είναι πως οι 4 από αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη - δηλαδή μια ανάσα δίπλα σου. Και τις τρεις από αυτές μάλλον μπορείς να τις μαντέψεις. Η μία αποτελεί μια απρόσμενη έκπληξη, αν κρίνουμε μάλλον και από το γεγονός ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Δείκτης Παγκόσμιας Βιωσιμότητας 2026 του Economist Intelligence Unit αξιολογεί 173 πόλεις παγκοσμίως σε τομείς, όπως η υγεία, η περίθαλψη, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η σταθερότητα και οι υποδομές. Η επιλογή έγινε με βάση τα λεγόμενα των ίδιων των κατοίκων για το πώς είναι να ζει κανείς στην εκάστοτε πόλη, συνεπώς δεν προέρχονται από στοιχεία που μπορούν εύκολα να διαψευστούν.

Pexels

Η λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις το 2026

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Κοπεγχάγη και, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Ακολουθεί η Βιέννη - να μια έκπληξη που δεν περιμέναμε - και την πεντάδα συμπληρώνουν η Μελβούρνη, το Σίδνεϊ και η Ζυρίχη. Στην έκτη θέση συναντάμε τη Γενεύη, έπειτα την Οσάκα και συνεχίζουμε με Αδελαΐδα και Βανκούβερ. Τη δεκάδα κλείνει το Τόκιο.

Σε περίπτωση τώρα που αναρωτιέσαι, πώς είναι να ζει κανείς σε αυτές τις ευρωπαϊκές πόλεις, το BBC μίλησε με κατοίκους της Κοπεγχάγης, της Βιέννης και της Ζυρίχης και δημοσίευσε τις περιγραφές τους για τη ζωή και την καθημερινότητά τους στα πιο βιώσιμα μέρη του πλανήτη.

Για την Κοπεγχάγη

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η πρωτεύουσα της Δανίας κατακτά την πρώτη θέση ως η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο, συγκεντρώνοντας άριστες βαθμολογίες στη σταθερότητα, την εκπαίδευση και τις υποδομές, αλλά και μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στον τομέα του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Για τους κατοίκους της, αυτό μεταφράζεται σε έναν τρόπο ζωής όπου οι μικρές καθημερινές απολαύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης.

«Μπορείς να πας στη δουλειά με το ποδήλατο, να βουτήξεις στο λιμάνι μετά τη δουλειά και να είσαι σπίτι για δείπνο. Δεν είναι μια ξεχωριστή μέρα, είναι απλώς Τρίτη», λέει η Laura Amira Kassem, φοιτήτρια Ιατρικής και διδακτορική ερευνήτρια, που ζει στην Κοπεγχάγη τα τελευταία οκτώ χρόνια. «Αυτός ο συνδυασμός ποδηλατικών υποδομών, καθαρών αστικών νερών για κολύμπι και μιας πόλης που μπορείς πραγματικά να διασχίσεις με τα πόδια ή το ποδήλατο, είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει πουθενά αλλού».

Unsplash

Η ίδια ξεκινά την ημέρα της με ένα πρωινό τρέξιμο σε ήσυχα σημεία, όπως το Utterslev Mose ή γύρω από τις λίμνες της πόλης, συνεχίζει με πρωινό και καφέ και, τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν χάνει την ευκαιρία για μια βουτιά.

Όταν υποδέχεται επισκέπτες, τους πηγαίνει πρώτα στη γειτονιά Norrebro, γνωστή για τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. «Μανάβικα, κεμπαπτζίδικα και καταστήματα με χρυσά κοσμήματα συνυπάρχουν δίπλα σε φούρνους με ψωμί από προζύμι, wine bars με φυσικά κρασιά και μικρά εστιατόρια», εξηγεί. Από εκεί προτείνει μια ποδηλατάδα μέχρι το Nordhavn για καφέ και μπάνιο δίπλα στη θάλασσα, ενώ για μεσημεριανό επιλέγει το παραδοσιακό δανέζικο smorrebrod στο ιστορικό εστιατόριο Det Lille Apotek.

Τα βράδια, όσοι αγαπούν το τρέξιμο μπορούν να συμμετάσχουν στο Loopet, μια διαδρομή τριών χιλιομέτρων γύρω από το πάρκο Fælledparken, όπου συγκεντρώνεται η δρομική κοινότητα της πόλης. «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Τρέχεις, συναντάς φίλους και στο τέλος κάθεσαι έξω για φαγητό», λέει η Kassem.

Για τη Βιέννη

Η πρωτεύουσα της Αυστρίας μπορεί να έχασε την κορυφή από την Κοπεγχάγη, όμως οι άριστες επιδόσεις της στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση τη διατηρούν στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Οι κάτοικοί της θεωρούν ότι η υψηλή ποιότητα ζωής οφείλεται κυρίως στην ευκολία των μετακινήσεων, είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με τα πόδια, αλλά και στη δυνατότητα να απολαμβάνει κανείς τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας.

«Η καθημερινή μου ιεροτελεστία είναι η διαδρομή προς τη δουλειά κατά μήκος της Ringstraße με ένα από τα εμβληματικά τραμ της πόλης», λέει η Franziska Hochmüller, εργαζόμενη στον Οργανισμό Τουρισμού της Βιέννης. «Αντί να χαζεύω στο κινητό μου, προτιμώ να διαβάζω ένα βιβλίο ή απλώς να παρατηρώ τα όμορφα κτίρια που περνούν μπροστά μου. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που μου θυμίζει κάθε μέρα πόσο ξεχωριστή είναι η "συνηθισμένη" καθημερινότητα στη Βιέννη».

Unsplash

Ο Roland Eggenhofer, που εργάζεται στον τομέα πωλήσεων και μάρκετινγκ του Hotel MOTTO, επισημαίνει ότι στις συνοικίες από την 1η έως την 9η δύσκολα χρειάζεται κανείς μέσα μεταφοράς. Προτείνει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν κυρίως την 6η και την 7η συνοικία, γύρω από τις Neubaugasse και Spittelberg, για τις καφετέριες, τις μικρές μπουτίκ και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, αλλά και την αγορά Naschmarkt για τις γεύσεις από όλο τον κόσμο. Το φθινόπωρο, συνιστά μια επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό Heuriger, τις χαρακτηριστικές ταβέρνες μέσα στους αμπελώνες της πόλης, για ένα ποτήρι τοπικό βιεννέζικο κρασί.

Η Hochmüller προτείνει, επίσης, μια επίσκεψη στη λαϊκή αγορά Kutschkermarkt, στη 18η συνοικία, ιδιαίτερα το Σάββατο, όταν πραγματοποιείται η αγορά παραγωγών. «Το να βλέπεις οικογένειες, ζευγάρια και ηλικιωμένους κατοίκους να κάνουν τα ψώνια της εβδομάδας ή απλώς να απολαμβάνουν τον καφέ τους, είναι για μένα η απόλυτη εικόνα της Βιέννης».

Παρότι ζει χρόνια στην πόλη, αυτό που συνεχίζει να την κερδίζει είναι ο ρυθμός της. «Παρόλο που πρόκειται για μια μεγάλη μητρόπολη, έχεις πάντα τη δυνατότητα να χαλαρώσεις. Είτε σε ένα παραδοσιακό καφέ, είτε σε ένα πάρκο, είτε στις όχθες του Δούναβη, ο χρόνος κυλά διαφορετικά στη Βιέννη».

Για τη Ζυρίχη:

Μπορεί η Ζυρίχη να υποχώρησε φέτος από τη δεύτερη στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ωστόσο οι κάτοικοί της πιστεύουν ότι ο συνδυασμός αποτελεσματικής οργάνωσης και άμεσης πρόσβασης στη φύση εξακολουθεί να της εξασφαλίζει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής.

«Η Ζυρίχη δεν θα ήταν η ίδια χωρίς τη λίμνη και τα ποτάμια της. Κάθε μέρα περνάω είτε από τη λίμνη της Ζυρίχης είτε από τον ποταμό Λίμματ ή τον Ζιλ και αφιερώνω λίγο χρόνο στον εαυτό μου», λέει η Manuela Leonhard, δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου και γέννημα-θρέμμα της πόλης. «Τα νερά είναι καθαρά και δροσερά, ενώ σε όλη την πόλη υπάρχουν περισσότερες από 1.200 δημόσιες κρήνες από τις οποίες μπορείς να πιεις πόσιμο νερό».

Unsplash

Για να δείξει στους επισκέπτες τι αγαπά περισσότερο στη Ζυρίχη, τους οδηγεί στο Lindenhof, έναν λόφο όπου βρισκόταν παλαιότερα ρωμαϊκό οχυρό και σήμερα προσφέρει πανοραμική θέα στον ποταμό Λίμματ και την Παλιά Πόλη. Προτείνει, επίσης, τις βεράντες του ETH Zurich και του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, από όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τη θέα σε ολόκληρη την πόλη. «Και φυσικά, πάντα περπατάμε μαζί στα στενά της Παλιάς Πόλης, την καρδιά της Ζυρίχης, με τα μικρά καταστήματα και τα γραφικά σοκάκια της».

Ακόμη και ύστερα από μια ζωή στη Ζυρίχη, υπάρχει κάτι που εξακολουθεί να την εντυπωσιάζει. «Όσο μεγάλη κι αν είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται στην πόλη, το επόμενο πρωί δεν μπορείς να καταλάβεις τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Αυτό με εκπλήσσει κάθε φορά».

